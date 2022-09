GTA 6, potrebbe essere trapelata la finestra di lancio (ed è lontana)

Come ormai saprete fin troppo bene, GTA 6 è stato nei giorni scorsi al centro di leak, con decine di filmati gameplay trapelati in rete senza alcun permesso.

Parliamo di oltre 90 video e immagini di gioco provenienti da una build interna del il sequel di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon).

E se la carriera dell’hacker che si era intrufolato nei dati di Rockstar Games, trafugando le informazioni sull’atteso capitolo di prossima uscita, potrebbe ormai essere giunta al termine, un nuovo rumor avrebbe reso noto un dettaglio alquanto interessante.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, un leaker storicamente affidabile ha condiviso una finestra di lancio per Grand Theft Auto 6, la quale potrebbe essere piuttosto lontana.

Numerosi content creator, insider e leaker hanno affermato che Grand Theft Auto 6 uscirà tra il 2023 e il 2024, sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale.

Nel maggio del 2021 un noto leaker aveva affermato che GTA 6 sarebbe stato lanciato alla fine del 2023, notizia ora smentita anche dall’affidabile Adrien Perea.

Perea afferma che Grand Theft Auto 6 uscirà nel 2025. L’insider ha poi aggiunto: «Non c’è niente di strano, sono qui per confermarlo».

Grand Theft Auto VI is set to release in 2025

— Adrien Perea (@PereaAdrien) September 25, 2022