GTA 6 in Unreal Engine 5 è la cosa più next-gen che vedrete oggi

Il leak di GTA 6 delle scorse settimane ha permesso ai fan di dare un assaggio piuttosto “grezzo” di ciò che li attenderà nel prossimo capitolo della serie targata Rockstar Games.

I video provenienti da una build interna del sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) trapelati in rete non hanno però messo in evidenza i progressi grafici che potremo aspettarci, com’è giusto che sia.

Ora, se già lo scorso mese di giugno qualcuno si era dilettato a ricreare Grand Theft Auto 6 nello splendore dell’Unreal Engine 5, sembra proprio che qualcuno si sia ampiamente superato.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, un altro fan decisamente abile ha deciso di mostrare come sarebbe il nuovo GTA con l’ausilio del potente motore grafico di Epic.

Il mese scorso, lo youtuber “XXII” ha condiviso alcune brevi ma affascinanti clip di un eventuale Grand Theft Auto 6 realizzato però in Unreal Engine 5.

Naturalmente, questi video dei fan non devono essere in alcun modo essere confrontati con i video leak di GTA 6 (o con il gioco vero e proprio, quando uscirà), visto che si tratta di un lavoro amatoriale realizzato senza scopo di lucro.

Poco sotto, i filmati in questione, che mostrano il fantomatico GTA 6 Americas (con tanto di Vice City, Liberty City e Rio de Janeiro al seguito):

A suo merito, “XXII” è riuscito a catturare l’estetica di un vero GTA, sebbene a quanto pare l’autore non ha intenzione di rilasciare alcuna demo di questo progetto al pubblico (forse per paura di ripercussioni legali da parte di Rockstar e Take-Two).

Restando in tema, se GTA 6 tarda ad arrivare, qualcuno ha deciso di moddare GTA V per farlo girare a 16K, così possiamo ingannare l’attesa per il nuovo titolo.

Ma non solo: sempre occupando il tempo che ci separa dal prossimo GTA, potete anche ricorrere alla versione brasiliana di Grand Theft Auto, che non avrà la qualità dei giochi Rockstar, ma a quanto pare ce la mette proprio tutta.