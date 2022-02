GTA 6 crede nel single player: Rockstar punta tutto sulla storia

Chi temeva che GTA 6 avrebbe seguito una strada esclusivamente non votata al single player, forse potrà iniziare a dormire sonni tranquilli dopo le ultime parole del publisher in tal senso.

Gli impressionanti guadagni ottenuti con GTA Online, oltre al costante supporto di Rockstar Games negli ultimi anni per la modalità multiplayer di GTA V, avevano fatto temere a molti appassionati che la narrazione potesse essere sacrificata nel prossimo capitolo della serie.

Take-Two aveva già chiarito che avremmo scoperto i primi dettagli ufficiali soltanto quando gli sviluppatori sarebbero stati pronti a farlo, anticipando però di aspettarsi grandi novità per i fan delle avventure in solitaria.

Durante l’ultima earnings call, come riportato da TweakTown, il CEO Strauss Zelnick ha infatti ribadito che la compagnia crede fortemente nelle esperienze single player, sottolineando anche la loro importanza in questo settore.

Allo stesso tempo, Take-Two è più che consapevole del grande successo ottenuto dalla componente multiplayer di GTA V, ma che questo è possibile grazie proprio all’abilità nello storytelling dei suoi sviluppatori:

«C’era un tempo in cui i nostri competitor sostenevano come il single player fosse morto. Noi non abbiamo mai preso tale posizione. Noi sappiamo che c’è un ruolo per il single player. Ma ci sono anche certi giochi che hanno bisogno di essere esclusivamente esperienze multiplayer. Rockstar è conosciuta per la narrazione di storie. E sì, Rockstar è conosciuta anche per le sue fantastiche esperienze open world. Chiaramente, sanno fare bene entrambe le cose».

Zelnick ha anche utilizzato come esempio l’aggiornamento The Contract di GTA Online, la nuova avventura giocabile anche in solitaria e apprezzata proprio per la sua storia.

L’obiettivo di Take-Two e Rockstar Games è dunque quello di continuare a puntare fortemente sulla storia e sulla narrazione, che secondo il CEO continuano a essere i motivi principali per i quali gli utenti sono così legati alle loro esperienze.

Allo stesso tempo, il successo di GTA Online è innegabile e sarà plausibile aspettarsi investimenti in tal senso anche con GTA 6, tenendo però conto che questo non deve in alcun modo sacrificare le esperienze in single player.

E in tal senso potrebbero aiutare anche nuovi sequel proprio di Rockstar Games: Take-Two ha confermato di voler realizzare seguiti di molte delle sue IP più importanti.

Nel frattempo, ai fan non resta che aspettare che arrivino le prime notizie ufficiali su GTA 6, ricordando che Rockstar ha già svelato che lo sviluppo sarebbe a buon punto.