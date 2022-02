GTA V, l’ultimo aggiornamento introduce il “crossover” con Cyberpunk 2077

GTA V è ancora oggi uno dei giochi più popolari disponibili sul mercato, grazie soprattutto alla componente multiplayer online che viene costantemente aggiornata da Rockstar Games.

L’ultimo update di GTA Online svelato in queste ore dagli sviluppatori ha però deciso di fare le cose più in grande, aggiungendo una curiosa citazione a Cyberpunk 2077 che non è passata inosservata ai fan più attenti.

Le ultime modifiche di Rockstar Games intendono continuare a tenere attiva la community in vista dell’imminente lancio della versione next-gen, sebbene occorra menzionare che la data di lancio precisa non è ancora stata confermata e che potrebbe esserci un rinvio.

Ad ogni modo, come riportato da GamesRadar+, adesso gli utenti potranno divertirsi con una nuova moto chiamata Western Reever, che sembra essere uscita proprio dall’universo videoludico di CD Projekt.

Come potete osservare voi stessi nell’immagine promozionale, la nuova moto di GTA V è una riproduzione incredibilmente fedele dell’Arch Nazaré, uno dei veicoli a due ruote utilizzabili a Night City.

Ma non solo: non è certamente un caso che per celebrarne l’arrivo ne sia stata mostrata una versione di colore giallo, la colorazione associata proprio a Cyberpunk 2077 fin dai tempi del suo annuncio.

Non può inoltre passare inosservato anche come sia stato scelto il nome «Reever» per questo veicolo: si tratta di una chiara citazione a Keanu Reeves, l’attore che ha interpretato Johnny Silverhand nell’universo videoludico di CD Projekt e responsabile proprio per la creazione di questa moto.

Bisogna infatti ricordare che la Arch Nazaré è nata da una collaborazione tra l’azienda produttrice di motociclette americano Arch Motorcycle, fondata proprio da Keanu Reeves, e CD Projekt.

Insomma, appare evidente che si tratti di un simpatico easter egg aggiunto da Rockstar Games, che crea così un «crossover» proprio l’ambizioso RPG Open World: se vorrete fare vostra questa moto in GTA Online, dovrete assicurarvi di avere a disposizione almeno 1.9 milioni di dollari virtuali.

Chissà come apparirebbe questa celebre moto sullo schermo del Game Boy: GTA V oggi è infatti giocabile perfino su questa piattaforma.

Nel frattempo, se avete voglia di incontri decisamente più piccanti con i personaggi di Cyberpunk 2077 (sì, anche Keanu Reeves), CD Projekt ha dato il via libera al dating sim sexy completamente gratis.