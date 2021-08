GTA 6, attore svela un nuovo personaggio? Sarebbe un poliziotto

Un attore potrebbe aver svelato un nuovo personaggio di GTA 6, il prossimo capitolo della serie open world di Rockstar Games.

Con GTA V ancora lì a macinare vendite su vendite, il suo erede non sembra esattamente dietro l’angolo, ma i rumor non accennano a voler rallentare al riguardo.

E non è certo un modo di dire: GTA V è risultato essere ancora il più venduto nella classifica dell’ultima settimana in Italia.

Questo nonostante il quinto capitolo sia destinato ad essere oggetto di un remaster per PS5 e Xbox Series X|S alla fine dell’anno.

GTA 6 è però sempre nei pensieri degli appassionati, ed ecco che c’è chi non si fa troppi problemi ad alimentarne i sogni.

Il doppiatore Dave Jackson ha condiviso sul proprio profilo Facebook (via ResetEra) una notizia potenzialmente interessante in tal senso.

Jackson ha spiegato di poter confermare che «reciterò la parte del capo della polizia, il Capitano McClane, nella nuova serie Grand Theft Auto [sic]».

«È un privilegio lavorare con un gruppo così professionale e divertente di gente. Se siete gamer, restate sintonizzati…».

L’attore ha aggiunto, a proposito di una violazione di NDA, che «finché non svelerò punti della trama, andrà tutto bene».

Inoltre, sa che «stanno producendo un trailer, per cui spero che sia GTA 6», confermando come (la cosa capita spesso nel giro dei doppiatori) neppure lui sappia quale sia il gioco di Grand Theft Auto in questione.

A questo punto, questo nuovo personaggio potrebbe semplicemente far parte di un aggiornamento di GTA Online per GTA V, così come essere davvero una new entry di GTA 6.

Da quanto appreso di recente, Rockstar Games starebbe lavorando ad un remaster della trilogia più amata del franchise, in modo da accorciare i tempi di attesa tra un capitolo e l’altro.

Tuttavia, anche in questo caso l’attesa non dovrebbe essere brevissima, poiché il lancio non dovrebbe avvenire nel 2021.

E, di nuovo, considerando gli incassi da capogiro dell’ultima iterazione del franchise multimiliardario, non stentiamo a crederlo.