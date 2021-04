GTA 6, Rockstar cerca tester: annuncio imminente?

GTA 6, prossimo capitolo del celebre franchise di Rockstar Games, continua ad essere in cima alla lista dei titoli più attesi dai giocatori di tutto il mondo.

Giorni fa vi abbiamo segnalato di come un’offerta di lavoro avesse anticipato il contesto in cui sarà ambientato il gioco, notizia poi supportata anche da ulteriori conferme.

A quanto pare, però, qualcosa si muove per davvero: come riportato dal The National (via ScreenRant), tre nuovi annunci di lavoro da parte di Rockstar sono infatti alla ricerca di game tester per titoli non meglio precisati.

Gli annunci sono stati pubblicati da Rockstar Games per i suoi studi a Edimburgo, in India e a Lincoln, aumentando così le voci secondo cui un annuncio di GTA6 potrebbe essere all’orizzonte.

Ciò riaccende inevitabilmente le voci su Grand Theft Auto VI, con la speranza che il titolo possa essere davvero vicino all’annuncio ufficiale. Dopotutto, sono passati ben 8 anni dal rilascio di Grand Theft Auto V, ragion per cui i tempi sono ormai maturi.

Vero anche che il continuo supporto di Rockstar verso GTA Online potrebbe aver spostato le priorità della casa di sviluppo, sebbene non vi è nulla di ufficiale in tal senso.

Ai candidati è richiesta una “conoscenza delle console da gioco e dei PC di attuale generazione”, oltre ad essere ovviamente ferrati in materia di videogiochi.

Visto e considerato che Take-Two sarà presente all’E3 2021 in formato digitale, nulla esclude che un annuncio relativo al prossimo capitolo di GTA possa avvenire proprio in quell’occasione. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

