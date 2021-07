Italian Video Game Awards 2021, i vincitori: ecco il “nostro” miglior gioco

Si sono assegnati nella serata di ieri gli Italian Video Game Awards 2021, che hanno premiato i migliori giochi e sviluppatori italiani dell’ultimo anno.

La manifestazione non ha visto la partecipazione di giochi come Assetto Corsa Competizione, dal momento che ha coperto soltanto i titoli usciti nell’ultima stagione.

Il racing simulativo fa comunque parte dei titoli in saldo su Steam per la prima volta in maniera unita e coesa sotto la bandiera italiana.

La premiazione è avvenuta contestualmente all’apertura dei lavori di First Playable, un evento rivolto alla scena nostrana dello sviluppo.

Promesa - Best Italian Game.

Queste le categorie coinvolte negli Italian Video Game Awards 2021, e in grassetto trovate i vincitori di ognuna:

Best Italian Game

A Painter’s Tale: Curon 1950 – Monkeys Tales Studios

Beyond Your Window – Team SolEtude

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Promesa – Eremo

Redout: Space Assault – 34BigThings

Best Debut Game

Beyond Your Window – Team SolEtude

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Milky Way Prince – The Vampire Star – Eyeguys

Promesa – Eremo

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – Imaginary Labs

Best Innovation

A Painter’s Tale: Curon 1950 – Monkeys Tales Studios

Change Game – Melazeta

Fly Punch Boom! – Jollypunch Games

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Promesa – Eremo

Sono stati premiati anche Santa Ragione come Outstanding Italian Company per il suo innovativo design visivo e interattivo e Mauro Fanelli (MixedBag) per l’Outstanding Individual Contribution.

L’invito è naturalmente a raggiungere le offerte Steam sui giochi italiani, tra cui il già menzionato Assetto Corsa Competizione ma pure tutti i titoli in gara quest’anno, per supportare l’industria nazionale.

«Siamo molto felici per le aziende e le persone nominate e premiate agli IVGA 2021. Quest’anno in particolare la competizione è stata di altissimo livello, e siamo grati alla giuria per il delicato lavoro svolto nell’identificare i vincitori», ha spiegato Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA, che avevamo intervistato alla pubblicazione del fondo First Playable lo scorso anno.

Una scena, quella dello sviluppo italiano, particolarmente vibrante in tempi di pandemia, come mostrato dall’ultimo censimento proprio di IIDEA.

Del resto, all’ultimo E3 abbiamo assistito al ritorno di un altro grande gioco italiano, Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft Milan.