GTA 5 infrange ogni record: il totale delle vendite lascia senza fiato

Grand Theft Auto V (o GTA 5) tornerà prossimamente anche nella next-gen, dopo la conferma di Rockstar Games che il suo celebre titolo open world – uscito originariamente nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3 – anche su next-gen, ossia su Xbox Series X e PlayStation 5.

Ora, Take-Two ha annunciato che il gioco ha toccato la stratosferica cifra di ben 140 milioni di copie vendute in totale, in tutto il mondo, dal gioco della sua uscita (sommando le versioni PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC).

NEWS: Take-Two has announced it has sold over 140 million copies of #GTAV (total) pic.twitter.com/j6GOdRL1T0 — GTA News 😷 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) February 8, 2021

A novembre dello scorso anno il gioco aveva toccato quota 135 milioni, ma a quanto pare i numeri sono destinati a salire vertiginosamente.

Si tratta ad ogni modo del secondo traguardo raggiunto dalla Grande R in queste settimane: il 5 febbraio GTA Online ha infatti registrato più giocatori nel 2020 rispetto a qualsiasi altro anno dalla sua uscita, avvenuta nel lontano 2013.

Resta da vedere se il prossimo GTA 6 di cui al momento si sa ancora molto poco, riuscirà a fare numeri altrettanto strepitosi: il gioco dovrebbe essere in lavorazione ormai da anni e potrebbe avere una protagonista di sesso femminile (una cosa mai vista prima nel franchise).

Stando sempre alle indiscrezioni circolanti in rete, il sesto GTA potrebbe essere un progetto di dimensioni più piccole rispetto ai precedenti capitoli, con l’idea di renderlo man mano sempre più vasto e ricco (esattamente come GTA Online). Resta da vedere se queste voci troveranno conferma non appena Rockstar deciderà di svelarlo al pubblico di tutto il mondo.

Grand Theft Auto V è disponibile su Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows, mentre uscirà prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5.