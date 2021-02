GTA Online da record: sarà la causa del rinvio di GTA 6?

Rockstar Games ha appena rilasciato un messaggio di ringraziamento alla community pubblicato sul Rockstar Newswire. L’articolo parla dei nuovi risultati di GTA Online e Red Dead Online raggiunti nel 2020, accennando anche ai nuovi extra offerti ai giocatori dei due titoli multiplayer.

Il solo Grand Theft Auto Online ha infatti raggiunto nuovi record in tutto lo scorso anno: Rockstar Games ha confermato che il progetto ha avuto più giocatori nel 2020 rispetto a qualsiasi altro anno dalla sua uscita (avvenuta nel 2013). Ma non solo: Grand Theft Auto V ha anche battuto i record nel 2020 per quanto riguarda il numero di visualizzazioni video su YouTube.

Inoltre, quasi il 50% delle persone che hanno giocato all’aggiornamento HEIST di Cayo Perico – incluso il raid finale – hanno scelto di farlo da soli, cosa questa che conferma la necessità dei giocatori di vivere esperienze in solitaria.

Ciò porterebbe però a un’altra considerazione: visto l’inarrestabile successo di GTA Online, Rockstar potrebbe decidere di non fare uscire GTA 6 in tempi brevi, specie per il fatto che la “costola” multigiocatore di GTA 5 è ancora in grado di far guadagnare fiori di milioni alla Grande R.

'GTA Online is dead, where is GTA6?' — GTA News 😷 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) February 5, 2021

Quindi, a rigor di logica, perché annunciare un gioco imponente e (potenzialmente) costosissimo come GTA 6, ora che la fiamma del “vecchio” è ancora ardente? Al momento, una risposta al nostro dubbio non è cosa nota.

Da tempo si rumoreggia che il gioco dovrebbe essere in lavorazione ormai da anni e che potrebbe avere una protagonista femminile. Ma non solo: il nuovo GTA potrebbe essere un progetto di dimensioni ridotte destinato a crescere con il passare dei mesi, proprio come GTA Online.

Ricordiamo in ogni caso che Grand Theft Auto V uscirà prossimamente su Xbox Series X e PlayStation 5.