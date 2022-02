Gran Turismo ieri e oggi: ecco com’è cambiato il gioco in 25 anni

Il 2022 segnerà il ritorno della serie di giochi di corse più amati di sempre in casa PlayStation, con Gran Turismo 7.

Il titolo sarà pubblicato sia su PlayStation 4 che PlayStation 5, uno degli ultimi big a salutare la passata generazione di console di casa Sony.

Nonostante ciò, Gran Turismo 7 sarà l’occasione per Sony di sfoderare delle feature next-gen inedite, decisamente singolari, dedicate alle intelligenze artificiali.

Da quanto abbiamo visto sarà un vero ritorno alle origini, e non mancheranno anche omaggi ed elementi ripresi dal passato, come uno dei circuiti più amati di sempre.

Con il settimo capitolo, Gran Turismo compie anche un traguardo molto importante: sono passati ben 25 anni dall’uscita sulla prima PlayStation.

Un franchise che è stato pioniere dell’ingresso di Sony nel mondo dei videogiochi, e che ad ogni uscita ha rappresentato un titolo fondamentale per la lineup della console di riferimento.

Gran Turismo è ovviamente un brand molto amato dai nostalgici, gli stessi che probabilmente saranno trasaliti non appena avranno realizzato che è passata una mezza vita dal primo avvio del gioco su PlayStation.

Beh, c’è ancora una bella dose di nostalgia che vi aspetta. Perché Sony ha pubblicato su Twitter un cinguettio di quelli che vi faranno scaldare il cuore.

Com’è cambiato Gran Turismo, in tutti questi anni? Così:

A glow up 25 years in the making.

From 300 polygons per car to 500,000 polygons per car. #GranTurismo7 pic.twitter.com/7pQ7YPNj4N

— PlayStation UK (@PlayStationUK) February 23, 2022