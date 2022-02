Gran Turismo Sophy sarà un altro scatto next-gen per le IA, oltre GT7

Il lancio di Gran Turismo 7 si avvicina giorno dopo giorno: il nuovo capitolo di Sony e Polyphony Digital è infatti previsto in esclusiva su PS4 e PS5 il 4 marzo 2022.

Gran Turismo 7 avrà sicuramente un influenza non indifferente nel panorama dei racing su console, tanto che gli appassionato hanno già iniziato a scaldare i motori.

Del resto, il gioco avrà delle dimensioni imponenti su PS5, ma comunque inferiori rispetto alle aspettative.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto già raccontato della nostra prima prova in pista, che a quanto pare troppo male non è andata. A quanto pare, però, il futuro potrebbe essere ancora più roseo.

Come riportato via sito ufficiale, Sony AI in collaborazione con Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment, ha annunciato di aver raggiunto un punto di svolta nel campo dell’intelligenza artificiale grazie a Gran Turismo Sophy.

GT Sophy sarà infatti il primo agente superumano basato sull’intelligenza artificiale a battere i più grandi piloti di Gran Turismo.

L’idea, con Sophy, è quella di offrire nuove esperienze di gioco basate sull’intelligenza artificiale ai giocatori di tutto il mondo.

Si tratta di fatto di «un agente autonomo basato sull’intelligenza artificiale, addestrato tramite innovative piattaforme di apprendimento con rinforzo profondo, sviluppate in collaborazione da Sony AI, PDI e SIE».

«Ciascun gruppo ha contribuito al buon esito del progetto con la propria esperienza in fatto di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale, simulatore di guida iperrealistico e infrastrutture necessarie per l’addestramento dell’IA su vasta scala», conclude la descrizione ufficiale.

Sony ha messo alla prova le abilità di GT Sophy facendola competere con quattro dei migliori piloti di Gran Turismo al mondo, in occasione di due eventi Race Together 2021 Challenge svoltisi a luglio e ottobre dello scorso anno.

Le compagnie valuteranno come integrare GT Sophy negli episodi futuri della serie Gran Turismo, quindi al momento del lancio GT 7 ne sarà sicuramente sprovvisto.

Se si considera l’enorme quantità di piste e auto previste nel gioco, sicuramente Gran Turismo 7 non deluderà comunque dal punto di vista contenutistico.

Ma non solo: avete visto il volante ufficiale del gioco, il primo del genere pensato per PS5 ma con un prezzo superiore alla stessa PS5?