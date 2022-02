Abbiamo visto Gran Turismo 7: si torna finalmente alle origini? | Anteprima

Grazie a un evento di due giorni organizzato da Sony, abbiamo finalmente avuto la possibilità di sapere qualcosa di molto più concreto su Gran Turismo 7. Nella prima giornata abbiamo assistito a una presentazione approfondita del gioco, che tra un mese sarà in vendita e avrà il peso di dimostrare che la serie è davvero tornata agli albori, certificando Gran Turismo Sport (potete leggere qui la nostra recensione) come una buona parentesi a metà tra sperimentazione e solida base per il futuro.

La seconda giornata prevedeva invece un’intervista col creatore della saga, Kazunori Yamauchi, che ha risposto ad alcune domande più specifiche sul nuovo capitolo. Qualche piccolo dubbio aleggia ancora, soprattutto sulla tenuta del comparto tecnico, ma vogliamo attendere il codice finale di gioco per capire se l’impatto grafico dell’ultima presentazione fosse dovuto solo a un riadattamento fisiologico e utile a far girare il gioco anche sulla vecchia PS4.

In ogni caso, dopo l’evento è diventato ancor più evidente che Polyphony Digital non vuole arretrare di un passo su quella che è sempre stata la sua filosofia di gioco, rafforzando anzi tutto ciò che sta alla base della serie. Gran Turismo 7 vuole essere il prodotto ideale per tutti i veri cultori dell’automobilismo, anche a costo di inserire al suo interno caratteristiche che per tutti gli altri appariranno sostanzialmente inutili.

Gran Turismo 7, un gioco per cultori delle quattro ruote

La presentazione si è focalizzata principalmente su tutta una serie di elementi che, lo ripetiamo, a gran parte del pubblico potrebbero apparire come solo di contorno. La realtà è che stavolta quel contorno è entrato a forza nel piatto principale, rendendo il tutto molto più organico e dando la sensazione che i giocatori dovranno letteralmente vivere a trecentosessanta gradi tutto ciò che verrà loro offerto. L’intenzione è non solo un consolidamento della fan base, ma soprattutto quella di generare un nuovo pubblico di veri appassionati delle auto, scrivendo la più sentita lettera d’amore all’automotive.

Ecco dunque che troveremo il GT Cafè, una sorta di luogo fittizio che servirà per “consultare” una specie di enciclopedia mentre si finge di chiacchierare col proprietario. Al suo interno troverete una serie di informazioni da veri cultori, con tante chicche e addirittura delle spiegazioni date da alcuni designer e creatori delle vetture. Toccherà poi a voi portare a compimento delle mini missioni che vi forniranno dei crediti extra. Al momento non siamo molto convinti dalla modalità, che appare come una scusa per rendere più gradevoli informazioni a cui di fatto non tutti saranno interessati.

I modelli delle vetture sono davvero di elevata qualità.

Un’altra modalità presentata prende il nome di Music Rally, che è in netta contrapposizione con le competizioni in cui si cerca il massimo della velocità e precisione per arrivare primi. In sostanza verrete invitati ad ascoltare alcune tracce per intero mentre vi godrete i vostri giri con calma, stando però attenti a toccare dei punti di controllo e a non fare troppi errori, così da ottenere il classico trofeo d’oro. Anche in questo caso, sembra più che altro una scusa per far ascoltare i brani di gioco togliendo gran parte del fattore competitivo.

Aspettatevi naturalmente tanto showcase dedicato alle vetture, con grande ricercatezza degli interni, replay ulteriormente migliorati, una dettagliatissima modalità foto e anche, purtroppo, delle modalità fruibili solamente tramite l’abbonamento al PlayStation Plus: Lobbies, Meeting Places, Sport Mode. La cura per il dettaglio, per la storia delle auto e dei costruttori si nota soprattutto grazie ai grandi approfondimenti che scoprirete quando dovrete scegliere i vostri bolidi, con schede aggiornate, ricostruzioni storiche, immagini d’epoca e tutta una serie di perle che manderanno gli amanti delle quattro ruote in brodo di giuggiole.

Ancora una volta, la cura per gli interni sarà impressionante.

Vi sembrerà a questo punto curioso sapere che il focus della presentazione era esattamente su tutto questo, con nessuna gara in tempo reale che è stata mai mostrata. In sostanza, il tutto era un mix tra parti estratte dal gioco in tempo reale, replay e filmati adattati per l’occasione, e aggiungiamo che a un mese dall’uscita ancora nessuno è riuscito effettivamente a mettere le mani su Gran Turismo 7. Ciò che si è visto, pertanto, è stata una mescolanza tra buonissimi traguardi e altri che un po’ preoccupavano, soprattutto in certi circuiti. Ma ci torneremo con calma nella parte finale dell’articolo.

Parlando invece di numeri, sappiate che Gran Turismo 7 avrà oltre 400 auto e ben tre diversi rivenditori. Il primo tratterà vetture dal 2001 in poi, il secondo sarà il classico negozio dell’usato e il terzo sarà invece il rivenditore delle auto leggendarie, dove potrete trovare gioiellini antichi nati agli albori del secolo scorso. I prezzi, in questi casi, saranno molto più elevati, mentre l’usato garantito vi darà modo di spendere poco e avere da subito auto di sicura affidabilità.

Con la modalità foto potrete letteralmente sbizzarrirvi.

Sin dal primo giorno, Gran Turismo 7 avrà ben 34 località e oltre 90 configurazioni di tracciati su cui sfrecciare; le gare saranno oltre 100 e aumenterà anche la varietà delle competizioni, che comprenderanno “esperienze di circuito”, gare personalizzate, le classiche prove a tempo e anche delle prove drift. Yamauchi non è entrato troppo nel dettaglio delle competizioni, ma i fan della serie possono tranquillamente aspettarsi le competizioni più iconiche, assieme a una serie di gradite aggiunte.

Il mondo di Gran Turismo 7, inteso da Yamauchi come una sorta di sandbox dove la simulazione di vita automobilistica sboccia e prolifera, comprende dei punti focali attraverso cui sarà possibile navigare. Oltre a poter andare a scattare le vostre foto in paesaggi mozzafiato, prendere le patenti, completare le missioni, visitare i rivenditori, cimentarvi nei circuiti mondiali e lanciarvi nella modalità multiplayer, grande concentrazione è stata posta sul negozio di tuning. Stavolta il risultato finale non sarà semplicemente la somma delle parti come avveniva in passato, ma verrà tutto calcolato tramite una simulazione reale lungo i circuiti che vi restituirà sempre i migliori risultati e le più affidabili proiezioni di performance in relazione ai pezzi montati.

Il tuning è migliorato di gran lunga e tramite una credibile simulazione avrete corrette proiezioni delle performance dei vostri bolidi

Gameplay

L’aspetto che sembra assolutamente il più interessante in Gran Turismo 7 è la gestione del tempo atmosferico e delle conseguenze che ci saranno per i piloti. Sappiate innanzitutto che il meteo è basato su simulazioni reali dei luoghi del pianeta, pertanto il clima giapponese differirà da quello californiano, dove sappiamo che la temperatura gradevole è una costante per gran parte dell’anno. Allo stesso modo, in Gran Turismo 7 avremo delle modifiche in tempo reale alle condizioni dei tracciati. Giusto per fare qualche esempio, le giornate torride faranno lievitare in modo importante le temperature dell’asfalto, obbligando i piloti a prendere in considerazione le gomme più adatte.

O ancora, in circuiti enormi come il Nürburgring esiste la possibilità di trovare zone in cui l’asfalto è ancora bagnato, mentre in altre splende già il sole ed è sostanzialmente quasi tutto asciutto. Se invece siete incappati in un acquazzone improvviso che smette poco dopo, ma vi mancano ancora parecchi giri (pensiamo ad esempio alle gare più estreme in termini di resistenza, come le Endurance e la 24 ore di Le Mans), vedrete progressivamente meno sbuffi d’acqua lasciati dalle altre auto, assieme alle condizioni dell’asfalto che vanno via via mutando, così da farvi optare per gomme più adatte a una tenuta su pista ormai differente.

Grazie all'audio 3D avrete un'esperienza di gioco senza precedenti.

Sembra decisamente tutto molto interessante, soprattutto se a ciò aggiungiamo le molte migliorie alla fisica dei veicoli su cui è stato posto maggiormente l’accento. Yamauchi ci ha tenuto a specificare che si è trattata della più grande sfida per il team di sviluppo, poiché stiamo parlando di due sistemi diversi che si mescolano, con la fisica che si deve adattare sempre in modo coerente alle condizioni delle piste. Non sottovalutate invece le evoluzioni di Gran Turismo 7 legate all’uso dell’audio 3D, perché sulle carta sono semplicemente spaventose e potrebbero finalmente sfruttare al massimo le caratteristiche delle Cuffie Pulse.

Considerate che l’audio rimbalzerà sulle superfici, sui muri, terrà conto dell’intensità dei rombi delle diverse vetture, vi farà udire distintamente la posizione di un elicottero sopra la vostra testa o di un auto che sta per avvicinarsi troppo per superarvi. E ancora, terrà conto dei materiali su cui andrete a sbattere, se questi sono più morbidi o duri e come il rumore si riverbera nello spazio immediatamente circostante. Per non parlare poi della gestione audio delle condizioni meteo quando avrete la visuale da dentro l’abitacolo. Insomma, sembra proprio che sia stato fatto un sopraffino lavoro di audio design, che chiaramente dovremo testare a fondo in sede di recensione.

La gestione del meteo (e delle conseguenze su pista) è sulla carta di enorme interesse per le qualità simulative di gioco.

Yamauchi ha poi aggiunto che tutte le sensazioni che non potrà darvi l’audio, le avrete in qualche modo attraverso il feedback aptico e i grilletti adattivi. Ogni vettura darà dunque sensazioni diverse: si sentirà tutto il peso specifico delle automobili alla guida, gli “scivolamenti” a partire delle ruote anteriori, le vibrazioni dei motori, le differenze delle superfici attraversate, i cordoli presi a diverse velocità e le vibrazioni a diverse frequenze quando la cilindrata sarà ad esempio elevata. I grilletti faranno sentire invece la pesantezza dei freni di certe vetture molto più di altre, o quando entrerà in funzione l’ABS.

Le modalità grafiche previste saranno due: Frame Rate e Ray Tracing. La prima punta a farvi avere uno standard di 60 fps il più possibile stabili, mentre la seconda – attenzione – viene applicata solamente durante i replay, sugli stage 3D e sui rendering delle foto. Tornando proprio al comparto tecnico, durante la presentazione abbiamo visto ottime cose e altre che invece ci hanno convinto poco. Se gli interni sono obiettivamente ben realizzati, così come gli splendidi modelli delle automobili, lo stesso non si può dire di molti elementi dello scenario.

Riteniamo che il passaggio forzato al supporto di PS4 abbia indebolito la cosmesi generale di Gran Turismo 7, che era già apparso meno prorompente durante le ultime apparizioni in video. Lo abbiamo notato nuovamente osservando dall’alto le aree fuori pista, con alberi sparuti, minor cura degli spalti, del pubblico e persino della ghiaia di alcuni tracciati. Lo stacco tra bolidi e tutto il resto diventa talvolta molto netto, con texture che si presentano di qualità decisamente inferiore rispetto alle primissime fasi promozionali.

Sembra, a oggi, che la qualità sia altalenante, e siamo dunque curiosi di capire quale sarà la tenuta effettiva di tutto il comparto tecnico. Va inoltre verificata l’efficacia dell’IA, da sempre non al top all’interno della serie. Yamauchi ha parlato di piloti più aggressivi e in grado di reagire prontamente a situazioni critiche, ma ha anche aggiunto che non ha nessuna intenzione di creare frustrazione al giocatore. Fra poco meno di un mese potremo dirvi davvero tutto su Gran Turismo 7, e raccontarvi infine se “The Real Driving Simulator” è tornato di nuovo tra noi.