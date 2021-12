Il costosissimo volante ufficiale di Gran Turismo 7 per PS5 è uno spettacolo

Gli appassionati delle simulazioni di guida hanno accolto con grande attenzione la notizia dell’arrivo del primo volante ufficiale pensato per PlayStation 5, realizzato in vista di Gran Turismo 7 – in uscita il prossimo 4 marzo. Certo, aveva attirato l’attenzione anche il prezzo, considerando che parliamo di un prodotto ricercato e di fascia alta.

Come vi avevamo raccontato, infatti, si tratta di un volante Fanatec DD Pro specificamente pensato per PS5, che comprende anche i pedali per completare il vostro abitacolo virtuale. Il prezzo? A partire da $699,95, o in parole povere più del costo di PS5 stessa.

Se la cifra non vi spaventa, però, sappiate che sono appena arrivate delle nuove immagini che mostrano il volante da vicino, pubblicate direttamente da PlayStation.

Con un design realizzato in collaborazione con Polyphony Digital, celebre team dietro la serie Gran Turismo, questa periferica sarà dotata di force feedback e sarà scalabile, nelle regolazioni, sia per neofiti che per esperti delle simulazioni. Avrà anche quattro stick direzionali e tutti i pulsanti di un normale controller PlayStation, ovviamente.

I pedali consisteranno in acceleratore e freno realizzati in metallo – con il produttore che afferma di averli voluti realizzare così per garantire l’affidabilità e la durata nel lungo corso. Sono completamente regolabili in orizzontale e verticale, in modo da adattarsi alla vostra postura, e il freno offre una resistenza progressiva per sentire il peso della vostra auto virtuale mentre rallentate.

Di seguito, tutte le immagini pubblicate da PlayStation, viste da vicinissimo, con il volante che sarà compatibile con tutti i maggiori titoli di racing. Non sappiamo ancora, invece, se sarà supportato anche da PC – e ovviamente non è lecito aspettarsi che lo specifichi un account ufficiale di PlayStation.

Il volante ufficiale di Gran Turismo 7 firmato Fanatec

Oltre al kit base da $695,95, è stato confermato che potrete prendere quello da $850 (dove non troviamo 5 Nm ma 8 Nm), o quello con il pedale del freno migliorato a $970.

Gran Turismo 7 è l’atteso nuovo episodio della storica saga automobilistica a marchio PlayStation. Il gioco sarà pubblicato sia su PS4 che su PS5 e vi permetterà di mettervi alla guida di un numero davvero generoso di autoveicoli. In attesa della sua release, PlayStation sta continuando a pubblicare numerosi video ufficiali che ci permettono di assaggiarne l’asfalto.

Ora non resta che aspettare marzo – sia per il lancio del gioco che per quello del volante Fanatec DD Pro dedicato.