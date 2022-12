Gran Turismo compie 25 anni e raggiunge un record di vendite

Gran Turismo è una delle serie più iconiche del mondo dei videogiochi, e non a caso nel 2022 compie ben 25 anni.

Una celebrazione iniziata già da tempo in realtà, perché il settimo capitolo era stato lanciato anche con una versione speciale proprio dedicata alla serie (che trovate ancora su Amazon).

Una serie importantissima per PlayStation, che la casa nipponica sicuramente celebrerà prima o poi anche all’interno di PlayStation Stars, l’iniziativa a premi speciali.

E mentre è arrivato anche un evento dedicato proprio a questo importante traguardo, PlayStation si prende un momento per raccontare Gran Turismo come si deve.

Lo fa tramite il PlayStation Blog, ovviamente, condividendo un messaggio personale del CEO di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi.

«Nel 1992, Gran Turismo è stato il primo progetto che ho creato tra quasi altri 100 che avevo ideato all’inizio della mia carriera», esordisce Yamauchi nelle prime righe del post.

Yamauchi, inoltre, racconta una curiosità relativa ai suoi esordi che erano legati più che altro alla produzione cinematografica. Ritrovatosi, poi, in un dipartimento in cui la prima PlayStation stava iniziando a prendere vita per mano di Kutaragi.

E mentre proponeva vari tipi di giochi, Gran Turismo iniziava a prendere forma sia come progetto sia come team in grado di svilupparlo.

I quali hanno contribuito a rendere il franchise un successo di vendite:

«I membri fondatori dell’azienda stanno ancora lavorando in prima linea e io sono riconoscente ed orgoglioso del fatto che tutti e 200 membri del nostro staff costituiscono un team con la stessa motivazione e amore con cui l’azienda ha cominciato. Negli ultimi 25 anni, le vendite cumulative totali della serie hanno raggiunto oltre 90 milioni di copie al 16 novembre 2022. E questo risultato è qualcosa che non avremmo potuto realizzare da soli.»

Un traguardo veramente importante, che Yamauchi attribuisce al supporto del team, dei fan e di tutta la community di Gran Turismo, ringraziandoli per l’affetto e il supporto.

Nel frattempo Gran Turismo 7 continua la sua cavalcata imperante, con tanto di aggiornamenti e novità continue.