Gran Turismo 7, update 1.27 disponibile: ecco dettagli e novità

Gran Turismo 7 non sarà più al centro delle cronache, ma non significa certo che abbia smesso di aggiungere novità.

L’ultimo episodio della storica serie di titoli sportivi, che potete sempre trovare su Amazon ovviamente, ha esordito nella nuova generazione tra alti e bassi.

Anche se ha continuato a festeggiare imperterrito l’importante traguardi dei 25 anni di età del franchise, con degli eventi a tema.

Ma anche con l’arrivo di un automobile personalizzata, pensata appositamente per il gioco, e niente meno che una Ferrari.

Una vettura, la Ferrari Vision Gran Turismo, che esordisce proprio con l’aggiornamento 1.27 di Gran Turismo 7, disponibile da oggi.

L’update, largamente annunciato da tempo, porta con sé il maggior numero di auto mai inserite da un update finora.

Sono ben cinque, infatti, le nuove vetture che i giocatori potranno sbloccare a partire da oggi, come annunciato nell’immancabile post sul PlayStation Blog.

A dicembre arrivano cinque nuove auto e la sezione Norvegia in Scapes. Chi ha partecipato nella campagna a tempo limitato per gli spettatori di GT7 e ha risposto correttamente alla domanda del quarto giorno, avrà accesso anticipato dal 15 dicembre alla Ferrari Vision Gran Turismo, in omaggio.

Il primo prototipo monoposto di Ferrari dedicato al mondo degli sport motoristici virtuali. Vanta un design spettacolare e futuristico, radicato nella impareggiabile tradizione corsistica del Cavallino rampante. La Ferrari Vision Gran Turismo si ispira all’affascinante mondo dei prototipi sportivi Ferrari degli anni 60 e 70.

Per quanto riguarda le altre auto, invece, ecco i bolidi che entreranno a far parte di Gran Turismo 7 a partire dalle 22.00 di oggi:

Alfa Romeo Giulia GTAm ’20

Bugatti Chiron ’16

Chevrolet Corvette C8 Stingray ’20

Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) ’95

Al di là degli aggiornamenti, invece, c’è ancora un grande silenzio per quanto riguarda l’eventuale edizione PC del gioco. Una possibilità che, al momento, rimane solo un rumor.

Mentre siamo altrettanto in attesa di ulteriori dettagli sulla stravagante serie tv di Gran Turismo, di cui non si sa ancora nulla.