Ferrari sviluppa una nuova auto esclusiva per Gran Turismo 7: ecco come averla

Gran Turismo 7 e Ferrari hanno annunciato una nuova importantissima collaborazione, che ha portato la casa di Maranello nel mondo dei racing sim sviluppando una nuova auto esclusiva davvero molto interessante.

I fan potranno infatti ben presto ammirare e provare, esclusivamente all’interno di Gran Turismo 7 (lo trovate in offerta Black Friday su Amazon), la nuovissima Ferrari Vision GT, una concept car sportiva realizzata grazie alla partnership con Polyphony Digital.

L’annuncio è arrivato durante l’evento per i 25 anni della saga, con un reveal in grande stile che testimonia la volontà di Ferrari di voler puntare fortemente anche al mercato dei racing sim videoludici.

Il veicolo ha preso fortemente ispirazione dalla stessa serie Gran Turismo per il suo design e per i suoi interni, che secondo la stessa casa di Maranello è disegnata con l’idea di realizzare quella che appare come una «contraddizione» e ideare una possibile auto futuristica.

Come riportato da MP1st, la nuova concept car diventerà disponibile per i fan di Gran Turismo 7 a partire dal 23 dicembre, ma ci sarà anche una possibilità aggiuntiva per riceverla gratis dopo aver partecipato a un’interessante iniziativa.

Gli sviluppatori proporranno infatti un quiz interattivo all’interno del gioco stesso, in cui gli utenti dovranno rispondere correttamente ad alcune domande: i vincitori della campagna riceveranno il veicolo come regalo già a partire dal prossimo 15 dicembre.

Tale data non è stata scelta casualmente, dato che Ferrari il 15 dicembre stesso vedrà esporre la concept car come parte del suo Museo Ferrari Maranello fino al 23 marzo 2023, insieme a tutti gli altri modelli esclusivi one-off della mostra.

Il nuovo affascinante veicolo futuristico è dunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire per i fan del settimo capitolo, oltre a rappresentare una nuova collaborazione davvero molto interessante.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento del settimo capitolo è già disponibile per il download: se non l’avete già scaricato, vi raccomandiamo di farlo il prima possibile per accedere a tutte le funzionalità.

Le novità potrebbero inoltre non essere finite qui: Kazunori Yamauchi, il papà della serie, ha suggerito il possibile arrivo di Gran Turismo su PC, per la prima volta nella storia del franchise.