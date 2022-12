Gran Turismo 7, l’aggiornamento di dicembre è in arrivo: ecco le novità

Gran Turismo 7 si prepara a un nuovo grande aggiornamento per questa settimana, anticipato come al solito da un teaser di Kazunori Yamauchi sul proprio account social e che svela ben 5 nuove auto in arrivo.

Si tratta del più grande numero di auto introdotte finora in un’unica nuova patch: un annuncio che conferma quanto l’ultima esclusiva racing di casa PlayStation goda di ottima salute e che continua a essere supportata adeguatamente (lo trovate in offerta su Amazon).

Dopo i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della saga, il settimo capitolo si prepara ad accogliere l’aggiornamento di dicembre che arriverà proprio nei prossimi giorni, anche se non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale.

Il teaser ci ha fornito soltanto un indizio sulle auto che diventeranno presto giocabili, ma gli esperti di GTPlanet sarebbero già riusciti ad identificare tutti e 5 i veicoli in arrivo nell’aggiornamento 1.27.

L’auto visibile al centro è quella più “ovvia”, dato che è stata già annunciata nelle scorse giornate: si tratta della Ferrari Vision GT, la nuova concept art car sviluppata in esclusiva per Gran Turismo 7 dalla casa di Maranello e che sarà offerta in regalo ad alcuni fan.

L’auto in alto a destra dovrebbe invece essere la Toyota Celica ST205, un veicolo che i fan storici ricorderanno con affetto ma che era misteriosamente assente da Gran Turismo Sport, mentre quella in basso a destra dovrebbe essere la Bugatti Chiron.

Le auto a sinistra si sono rivelate più difficili da identificare, ma il veicolo in alto a sinistra dovrebbe essere la Chevrolet Corvette (C8), mentre in basso a sinistra dovrebbe essere stata svelata la Alfa Romeo Giulia GTAm.

Attualmente non è ancora stata comunicata una data di lancio ufficiale per il prossimo aggiornamento, ma Yamauchi ha già reso noto che sarà disponibile da questa settimana. Considerando le tempistiche delle precedenti versioni, la nuova patch potrebbe essere dunque rilasciata il prossimo giovedì 15 dicembre, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivasse una conferma ufficiale.

Nel frattempo, Yamauchi ha già anticipato che Gran Turismo 7 potrebbe fare il suo debutto anche su PC: se tali intenzioni fossero confermate dai fatti, sarebbe la prima volta che il franchise diventerebbe giocabile su computer.