Gran Turismo, non solo serie TV? Il film potrebbe essere in arrivo

Sony nella scorsa giornata ha ribadito con fermezza la volontà di voler convertire tutte le sue IP più importanti in serie TV e film, ma evidentemente Gran Turismo sarebbe uno dei franchise su cui Sony avrebbe intravisto il maggior potenziale.

Nonostante le forti polemiche in seguito al lancio, l’ultimo capitolo della serie (che potete acquistare in offerta su Amazon) si è infatti rivelato un forte successo commerciale: si tratta dunque di un brand assolutamente importante per PlayStation, che l’azienda avrebbe intenzione di sfruttare al massimo.

Durante la sessione Q&A svolta da Sony con i suoi investitori, la compagnia ha confermato a sorpresa l’arrivo di tre importanti serie televisive dedicate a God of War, Horizon Zero Dawn e lo stesso Gran Turismo.

Nella stessa giornata è stato inoltre confermato che ci sarebbero in programma altri 10 progetti basati sulle sue IP, il primo dei quali potrebbe essere già trapelato: si tratterebbe ancora una volta di Gran Turismo, pronto questa volta a diventare un film.

L’indiscrezione arriva direttamente da Deadline: secondo quanto riportato il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, al punto che Sony sta analizzando accuratamente le opzioni per il potenziale regista.

Il candidato più quotato per dirigere il lungometraggio di Gran Turismo sembrerebbe però essere Neil Blomkamp, conosciuto soprattutto per aver diretto il film District 9.

Secondo Deadline, le «voci di corridoio» che parlerebbero invece di un adattamento televisivo del franchise di Polyphony Digital sarebbero infondate, ma dobbiamo ricordare che è stato proprio il CEO di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a confermare la serie TV pubblicamente durante un business briefing.

È dunque possibile che le fonti della testata non fossero semplicemente a conoscenza dell’esistenza dello show televisivo o che si sia trattato di un errore di comunicazione e che, di conseguenza, la serie annunciata sia in realtà un film.

Resta comunque in piedi una clamorosa terza possibilità, ovvero quella che Sony possa avere in programma sia una serie TV che un film: non possiamo fare altro che attendere ulteriori comunicazioni sulla vicenda per avere tutti i chiarimenti sul futuro del franchise a quattro ruote.

In ogni caso, questa settimana è stata indubbiamente ricca di novità per i fan della serie: proprio poche ore fa è stato infatti rilasciato l’ultimo grande aggiornamento di Gran Turismo 7.