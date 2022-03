Gran Turismo 7, un trucco svela come guadagnare valuta senza giocare

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della serie di real driving simulator disponibile ormai da alcune settimane su PS5 e su PS4.

Senza nulla togliere al precedente Gran Turismo Sport, il gioco ha da subito fatto discutere, sia per le indubbie qualità della produzione Sony e Polyphony Digital che per alcune polemiche sorte dopo il lancio.

Parecchi giocatori si sono infatti lamentati della questione legata alle microtransazioni, un tema che non è passato di certo inosservato.

Senza contare che uno dei primi aggiornamenti di Gran Turismo 7 ha causato una serie di problemi davvero drammatici, che ha portato il gioco ad andare offline per parecchie ore. Ora, però, qualcuno ha scoperto un vero e proprio “trucco” per rendere le corse in GT7 decisamente più piacevoli (da un certo punto di vista).

Come riportato da VGC, i giocatori di Gran Turismo 7 hanno risposto al controverso aggiornamento che ha visto le ricompense drasticamente ridotte, sviluppando uno script che permette loro di macinare valuta senza dover giocare.

Utilizzando la funzione Remote Play di PlayStation e un semplice script, è possibile far girare la stessa gara più e più volte, generando milioni di crediti, il tutto senza che l’utente debba toccare il controller.

Un giocatore che sostiene di ache lo script gli sta generando “15 milioni di crediti al giorno” che, se acquistati dal negozio di microtransazioni di Gran Turismo 7, gli costerebbero circa 120 dollari.

Pubblicato per la prima volta sul forum PSNProfiles dall’utente Septomor, lo script – che attualmente è compatibile solo con PC Windows che eseguono l’applicazione PlayStation Remote Play – inserisce ripetutamente degli input nel gioco in modo da fargli fare essenzialmente dei giri della stessa pista più e più volte, guadagnando crediti ogni volta.

Non è chiaro al momento se Sony deciderà di intervenire sul “problema”, sebbene è molto probabile che la compagnia prenderà i giusti provvedimenti.

Nell’attesa, nella recensione completa del gioco che trovate sulle pagine di SpazioGames il nostro Domenico Musicò vi ha esposto pro e contro del racing in questione.

Ma non solo: avete letto che un “difetto” grafico di GT7 rimanda alla gloriosa epoca dei giochi per console PlayStation 2?