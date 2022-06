Gran Turismo 7 si prepara per l’aggiornamento 1.17: ecco tutte le novità

Gran Turismo 7 continua la sua corsa (!) nonostante i problemi che sono sorti dal lancio ad oggi, e il titolo si prepara per l’aggiornamento 1.17.

Non è una novità che l’ultimo capitolo della storica saga, che trovate su Amazon, si aggiorni con una certa regolarità per fornire ai giocatori sempre nuovi contenuti.

L’aggiornamento 1.16 era già stato molto utile e pieno di novità, ed è uscito non molto tempo fa tra l’altro.

Mentre l’aggiornamento di cui parliamo oggi, di prossima uscita, era già stato anticipato qualche giorno fa.

Gran Turismo 7 accoglierà l’aggiornamento 1.17 da domani, giovedì 23 giugno dalle ore 8 della mattina.

Come riporta VGC le novità non saranno tantissime ma, come vedrete, faranno la gioia dei giocatori più appassionati ed esperti della saga.

Per prima cosa verranno introdotte tre nuove auto, come già anticipato, ovvero:

Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98

Suzuki Vision Gran Turismo (versione Gr.3)

Ford Roadster del 1932

La Escudo, in particolare, è una macchina molto nota ai fan di Gran Turismo, che più volte è stata inserita nel gioco ed è diventata tra le preferite di sempre.

In più è stato aggiunto un nuovo circuito, il Watkins Glen International. Il circuito viene descritto come un percorso stradale storico nello stato di New York, a circa 260 miglia a nord-ovest di New York City, aperto nel 1956 e circondato da dolci colline.

Infine, l’aggiornamento 1.17 introdurrà tre nuovi menù all’interno della modalità Café, tre collezioni che i giocatori possono seguire per sbloccarne i contenuti:

Toyota 86 Collection: livello 20

Honda Type R Collection: livello 20

Rotary Engine Collection: livello 32

Preparatevi quindi a tornare in pista per collezionare queste auto, ed allenarvi per studiare al meglio il Watkins Glen International, a partire da domani.

Mentre PlayStation si sta preparando a scrivere e produrre il già annunciato film su Gran Turismo che, curiosamente, sarà tratto da una storia vera.

Per altre notizie dal mondo PlayStation, poco fa è stato annunciato che il colosso nipponico salterà un importante evento: ecco quale.