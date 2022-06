Gran Turismo 7, il prossimo update svela 3 nuove auto (e il lancio è vicino)

Con un breve messaggio lasciato ai social media, Kazunori Yamauchi ha svelato che Gran Turismo 7 è quasi pronto per un nuovo importante aggiornamento, che farà felici i grandi collezionisti dei veicoli a quattro ruote.

La prossima patch di Gran Turismo 7 (potete acquistarlo in offerta e in consegna rapida su Amazon) aggiungerà infatti tre nuove auto da collezione al già immenso catalogo incluso nell’ultima esclusiva PlayStation di Polyphony Digital.

Non sappiamo attualmente quali saranno i prezzi previsti in-game, pur augurandoci che non si rivelino particolarmente elevati come quelli delle ultime auto leggendarie, né il director ha ufficialmente svelato quali saranno le auto, ma grazie all’indizio lasciato sui social i fan avrebbero già capito quali sarebbero i veicoli in questione.

Il breve messaggio lanciato da Kazunori Yamauchi ha infatti diffuso come di consueto una foto con le silhouette dei veicoli, che secondo gli utenti di ResetEra corrisponderebbero alla Suzuki Escudo Pikes Peak, la Suzuki VGT Gr.3 e alla 1932 Ford Roadster.

Effettivamente, facendo un confronto tra questi amatissimi veicoli e l’immagine diffusa sui social, che vi riproporremo di seguito, sembra che ci siano pochi dubbi al riguardo: con molta probabilità saranno proprio queste le nuove auto in arrivo su Gran Turismo 7.

Il tempismo di Yamauchi sull’inserimento della Suzuki Escudo Pikes Peak sarebbe sicuramente impressionante: proprio in queste ore, un popolare contest online ha infatti stabilito che proprio questo veicolo a quattro ruote è stato eletto la migliore auto videoludica di sempre.

We have a winner in #RacingMadness! The Pikes Peak Escudo from @thegranturismo is the greatest videogame car of all time! pic.twitter.com/81M9WdZsq4 — Time Extend (@time_extend) June 18, 2022

Presto i fan dovrebbero dunque essere in grado di provare ad aggiungere queste grandi automobili alla propria collezione: il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 è infatti previsto per la prossima settimana.

Sfortunatamente non sono stati diffusi ulteriori dettagli al riguardo, dunque non abbiamo una data di lancio più precisa né alcuna informazione sulle ulteriori novità in arrivo: non appena l’update sarà disponibile vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Considerando che l’ultimo aggiornamento è stato rilasciato soltanto la scorsa settimana, l’annuncio dimostra che Kazunori Yamauchi e tutto il suo team stanno lavorando duramente per migliorare l’esperienza videoludica del titolo.

Del resto, Gran Turismo è ormai considerato una delle IP PlayStation più importanti, al punto che Sony sarebbe al lavoro perfino su un film tratto da una storia vera.