PlayStation salterà un importante appuntamento estivo

PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2022, l’importante evento che si terrà in Germania il prossimo mese di agosto di quest’anno.

Il 23 agosto si terrà infatti la Gamescom Opening Night Live con Geoff Keighley, dopo aver diretto la Summer Game Fest di pochi giorni fa.

L’evento, trasmesso in streaming e che si terrà a Colonia, dove ha sede la fiera, proporrà una carrellata di trailer e annunci relativi al mondo dei videogiochi, oltre che «news e sorprese».

La pubblicazione tedesca Games Wirtschaft ha ora annunciato la notizia (grazie a GamesIndustry), confermando che Sony quest’anno non parteciperà all’evento di Colonia e che non farà alcun annuncio durante l’Opening Night Live.

In precedenza, anche Take-Two e Nintendo avevano annunciato che non avrebbero partecipato alla Gamescom.

All’inizio del mese, la Grande N aveva inviato una dichiarazione a Games Wirtschaft, affermando che: «Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia» e di prendere parte invece a eventi regionali in tutta la Germania.

La Gamescom 2022 si terrà dal 24 al 28 agosto e sarà il primo evento fisico dall’inizio della pandemia di COVID-19. La koelnmesse avrà comunque anche eventi digitali per tutti coloro che non potranno recarsi di persona alla fiera.

«Siamo fiduciosi che la Gamescom sarà di nuovo il più grande evento videoludico del mondo, ma non nella misura del 2019. Non stiamo puntando al prossimo record, limiteremo alcune vendite di biglietti, ma il numero finale dipende dai prossimi mesi e dalla flessibilità di cui disponiamo», ha dichiarato a marzo Felix Falk, co-organizzatore dell’evento.

Ma non solo: alcuni giorni fa è stato confermato che l’E3 2023 si farà, sebbene l’edizione di quest’anno sia stata invece tristemente cancellata (sia in presenza che per quanto riguarda gli appuntamenti in streaming).