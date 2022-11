Gran Turismo 7, l’aggiornamento 1.26 è disponibile da ora: ecco tutte le novità

Polyphony Digital e Sony hanno ufficialmente rilasciato l’atteso aggiornamento 1.26 per Gran Turismo 7, particolarmente atteso dalla community per via delle tante novità previste, incluse naturalmente nuove auto giocabili.

Nonostante un lancio burrascoso, Gran Turismo 7 (lo trovate in offerta su Amazon) continua ancora oggi a essere giocato fedelmente da una larga community, grazie anche ai costanti aggiornamenti che permettono di rinnovare sempre l’esperienza di gioco.

Come precedentemente anticipato dagli sviluppatori, la nuova patch disponibile da oggi introduce ben 4 nuove auto giocabili, una delle quali dovrà però essere sbloccata nell’apposito evento per celebrare il 25esimo anniversario della saga.

Tuttavia, le auto non sono le uniche novità implementate dall’aggiornamento 1.26: il changelog ufficiale ci rivela infatti tanti altri nuovi contenuti in arrivo, molteplici bug fix e piccole modifiche per migliorare l’esperienza di gioco.

Di seguito vi riporteremo dunque il changelog ufficiale completo del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 rilasciato da Polyphony Digital, come riportato nella pagina ufficiale della serie:

Principali caratteristiche introdotte 1. Auto

– Sono state aggiunte queste nuove quattro vetture:

・BMW M2 Competition ’18

・Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87 (acquistabile presso “Auto usate”)

・Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96 (acquistabile presso “Auto usate”)

・Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary (ottenibile tra il 24 novembre e il 3 gennaio tramite il banner “25° anniversario di Gran Turismo” nella parte superiore destra della mappa) 2. Tracciati

– È stato aggiunto il tracciato “Michelin Raceway Road Atlanta”. 3. Mappa del mondo

– Sono stati aggiunti diversi eventi e una mappa speciale a tema per festeggiare il 25° anniversario della serie Gran Turismo. 4. Brand Central

– È stata aggiunta all’Europa (Francia) una nuova sezione del museo, dedicata a “DS Automobiles”. 5. Auto usate

– È stata aggiunta la nuova funzionalità “Servizio di valutazione auto”. Il “Servizio di valutazione auto” comparirà dopo aver completato la sfida Menu 39 (Campionato: World GT) e averne visto la sequenza finale. 6. Café

– Sono stati aggiunti i seguenti due menu extra:

・Menu extra 12: Collezione: Renault (dal Livello collezionista 31)

・Menu extra 13: Collezione: Nissan Skyline GT-R (dal Livello collezionista 40) I nuovi menu extra compariranno dopo aver completato la sfida Menu 39 (Campionato: World GT) e averne visto la sequenza finale. 7. Circuiti mondiali

– I seguenti nuovi eventi sono stati aggiunti a “Circuiti mondiali”:

・Michelin Raceway Road Atlanta

– Gara sportive con turbocompressore

– Sfida A/P americana 550

– Gara prototipi Gr.1

・Brands Hatch

– Sfida A/P europea 550

・Willow Springs Raceway

– Maestri delle auto sportive storiche 8. Scapes

– Le località “Road Atlanta” e “Luminarie” sono state aggiunte come sezioni di Scapes. 9. GT Auto

– 23 nuovi colori di vernice sono stati aggiunti alla sezione “Verniciatura auto reale” del negozio. 10. Multigiocatore

– Le funzionalità Qualifiche e Partenza dalla griglia sono state aggiunte alla lobby. 11. Vetrina

– È stata aggiunta la categoria “Utenti popolari” alla sezione “Scopri”

– Ora è possibile visualizzare un elenco dei giocatori che hanno messo “Like” o ripubblicato contenuti generati dagli utenti nella sezione dei dettagli di tali contenuti.

– Sono stati aggiunti dei brani natalizi all’elenco dei brani musicali. 12. Opzioni

– Ora è possibile calibrare i controller freno a mano da [Opzioni] > [Controller] > [Impostazioni volante controller].

– Ora è possibile impostare funzioni di gara per i pulsanti azione del THRUSTMASTER® T-GT selezionando “Altri tasti” nella parte inferiore sinistra della schermata [Controller] > [Impostazioni volante controller].

– Ora è possibile impostare funzioni di gara per i pulsanti del Fanatec® GT DD Pro selezionando “Altri tasti” nella parte inferiore sinistra della schermata [Controller] > [Impostazioni volante controller].

Altri miglioramenti e modifiche 1. Modello di simulazione fisica

– Regolati i valori iniziali di deportanza delle seguenti auto:

・Super Formula Dallara SF19 Super Formula / Honda ’19

・Super Formula Dallara SF19 Super Formula / Toyota ’19 2. Schermata di gara

– Risolto un problema per cui impostando “Mostra informazioni gara” su “No” da “Impostazioni video” causava la mancata visualizzazione di opzioni (quali il menu delle gomme) ai box. 3. Vetrina

– La funzione “Tipo di contenuti” è stata modificata da menu a discesa in pulsanti. Ciò si applica anche alla funzione della galleria ne “La mia pagina”. 4. Linea di penalità

– La posizione della linea di penalità è stata modificata sui seguenti tracciati:

・Deep Forest Raceway – Al contrario

・Trial Mountain Circuit – Al contrario 5. Aree di frenata

– Le aree di frenata su Trial Mountain sono state calibrate. 6. Audio

– Risolto un problema per cui gli effetti della pioggia non venivano riprodotti correttamente nei replay.

– Regolati gli effetti del motore per alcuni veicoli. 7. Localizzazione

– Risolti diversi problemi di localizzazione del testo.

Se siete arrivati fino a qui leggendo integralmente il changelog, avrete sicuramente notato come l’ultimo aggiornamento dell’esclusiva PlayStation presenta davvero tantissime novità, includendo non solo nuove auto ma anche tracciati, menù del Café giocabili e perfino piccole modifiche al gameplay.

L’aggiornamento 1.26 è disponibile per il download da questo momento: come di consueto, sarà necessario scaricarlo per poter accedere a tutte le funzionalità di Gran Turismo 7, dunque vi raccomandiamo di scaricarlo il prima possibile.

Nel frattempo, segnaliamo che sono già iniziate le riprese per il film ufficiale di Gran Turismo, anche se il creatore Kazunori Yamauchi si è già accorto di un piccolo difetto.