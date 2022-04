Gran Turismo 7, il nuovo aggiornamento è già disponibile: ecco le novità

Polyphony Digital ha appena rilasciato a sorpresa una nuova patch per Gran Turismo 7, che da questo momento può essere aggiornato alla versione 1.12 su PS4 e PS5.

Il racing game disponibile in esclusiva sulle console PlayStation (che potete acquistare in offerta su Amazon) era stato colpito da forti polemiche in seguito a uno degli ultimi aggiornamenti, che ha spinto il team di sviluppo a mettersi duramente al lavoro per riconquistare la fiducia dei propri fan.

Non è passata nemmeno una settimana dall’ultima rivoluzionaria patch, motivo per cui la notizia di una nuova patch in questo momento potrebbe apparire, con molta probabilità, sorprendente.

Una delle novità introdotte nell’ultimo importante aggiornamento riguardava gli inviti ricevuti dai produttori di auto per acquistare veicoli esclusivi: sembra che la patch 1.12 serva principalmente a risolvere un problema legato proprio a questa feature.

Nel changelog completo pubblicato sul sito ufficiale di Gran Turismo, al momento disponibile solo in lingua inglese, viene infatti segnalato che in alcuni casi gli inviti scadevano prima del previsto: ricordiamo che con la precedente patch questa speciale opportunità dovrebbe durare infatti 30 giorni.

Per scusarsi per la svista, aggiornando Gran Turismo 7 alla versione 1.12 prima del 24 aprile tutti gli utenti riceveranno automaticamente inviti dai seguenti produttori di auto per l’acquisto di nuovi mezzi in Brand Central:

Aston Martin

Bugatti

Citroën

Ferrari

Lamborghini

Pagani

Porsche

Se avete abbastanza crediti a disposizione, l’aggiornamento vi consentirà dunque di accedere a una nuova importante opportunità per ampliare ulteriormente la vostra collezione di auto.

L’aggiornamento ha anche sistemato un bug relativo alla modalità World Circuits, che in alcuni casi non riproducevano alcuna musica all’inizio e alla fine di una corsa.

L’ultima patch del titolo di Polyphony Digital è già disponibile per il download: il nostro consiglio per gli appassionati è dunque quello di scaricarla il prima possibile.

Ricordiamo in ogni caso che non sarà l’ultimo aggiornamento che verrà reso disponibile nei prossimi giorni: gli sviluppatori, chiedendo scusa ai fan per lo stato del gioco, hanno infatti promesso ulteriori importanti novità.

Non resta che attendere e scoprire se le nuove patch riusciranno a riconquistare la fiducia dei giocatori, che si sono infuriati al punto da eleggere Gran Turismo 7 la peggiore esclusiva PlayStation di sempre.