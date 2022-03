Gotham Knights, novità in arrivo? Scoperta la misteriosa (e pesante) beta

Uno dei titoli più attesi del 2022 dai fan dei supereroi targati DC Comics è sicuramente Gotham Knights, il nuovo gioco cooperativo sviluppato da WB Games Montreal, e potrebbero esserci novità molto interessanti in arrivo.

Gli autori del prequel della Batman Arkham Collection sembrerebbero infatti essere pronti a far vedere al pubblico gli ultimi dettagli più da vicino, almeno stando a una misteriosa versione beta trapelata online.

Un leak aveva già svelato che la finestra di lancio prevista per Gotham Knights sarebbe la primavera del 2022, sebbene gli sviluppatori non abbiano mai confermato ufficialmente tali indiscrezioni.

Quel che appare certo è che comunque l’avventura cooperativa uscirà quest’anno: WarnerMedia ha già garantito che non uscirà oltre il 2022, lasciando dunque intendere che sarebbero presto arrivate ulteriori notizie.

Come riportato da Game Rant, un ulteriore indizio è arrivato da una misteriosa versione Playtest trapelata per un brevissimo istante su Steam, probabilmente per errore, ed è stato possibile apprendere qualche piccolo dettaglio aggiuntivo.

Tramite la piattaforma SteamDB, sempre pronta a segnalare ogni cambiamento che avviene nello store di Valve su PC, scopriamo infatti che «Gotham Knights Playtest» è stato lanciato il 4 marzo 2022, prima di essere prontamente rimosso dagli sviluppatori pochi istanti più tardi.

Tuttavia, sembra che il capitolo ambientato nell’universo di Batman sarà estremamente pesante per i giocatori su PC: la sola beta avrebbe infatti un peso di ben 82.5 GB complessivi.

Non è chiaro come mai sia emersa misteriosamente la versione Playtest del titolo: è possibile che si tratti di una build interna o di una versione beta multiplayer che sarà rilasciata solo in seguito a un annuncio, ma resa temporaneamente disponibile in anticipo.

Per i fan dei fumetti DC Comics non resta dunque che attendere ulteriori novità sull’argomento: qualora dovessero arrivare annunci o conferme ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In attesa di saperne di più su Gotham Knights, abbiamo celebrato il lancio nelle sale cinematografiche dell’ultimo film dedicato al Cavaliere Oscuro con la nostra classifica dedicata ai migliori giochi di Batman.