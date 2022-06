Gotham Knights celebra Nightwing nel trailer della Summer Game Fest

Manca ormai poco al debutto di Gotham Knights, il già celebre gioco di Batman senza Batman che Warner Bros. Montreal è pronta a lanciare nel corso del prossimo autunno. Il titolo di casa DC è per questo salito sul palco virtuale della Summer Game Fest, dove abbiamo potuto vederlo da vicino in un nuovo video mostrato proprio durante lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley.

Potete vedere il nuovo video del gioco qui di seguito nella nostra notizia.

Nel trailer c’è un grande focus su Nightwing, il primo Robin e nuovo eroe di Bludhaven nella sua vita da vigilante in solitaria. C’è anche un momento interessante in cui viene menzionato Bruce Wayne, mentre Nightwing visita la tomba del suo precedente mentore, pronto ad ereditare il mantello di Batman.

Vale la pena ricordare che Gotham Knights sarà strutturato come un action GDR in terza persona con struttura open world. Nelle sue avventure potrete vestire i panni di personaggi come Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, chiamati a proteggere una Gotham City mai così bisognosa – dopo la morte di Batman.

Le vicende raccontate dal gioco saranno completamente originali e potrete scegliere i personaggi che vorrete interpretare, caratterizzati da mosse uniche e riconoscibili.

L’appuntamento con il gioco è fissato per il 25 ottobre, quando esordirà su PC e su console di nuova generazione (le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate). Per ogni ulteriore dettagli su Gotham Knights c’è ovviamente la scheda dedicata di SpazioGames.

Per tutte le ulteriori novità in arrivo dalla Summer Game Fest, invece, tenete i fari puntati sulla nostra homepage.