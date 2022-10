Sì, con Gotham Knights siamo già ai giochi next-gen bloccati a 30 fps

Quando, nel 2020, assistemmo al lancio delle console di nuova generazione, discutemmo a lungo del fatto che si parlasse più che altro di una naturale evoluzione della gen precedente e non di una rivoluzione, con un salto in avanti non così netto da creare nel giocatore un effetto “wow”.

Ricorderete che già le console potenziate della vecchia generazione, ad esempio, tentavano di raggiungere il 4K (di solito non nativo) o i 60 fps (sacrificando la risoluzione), con quelle della nuova che secondo molti speranzosi giocatori avrebbero portato i 4K e 60 fps. Una chimera che abbiamo sempre trovato di difficile realizzazione – e l’ennesima conferma arriva oggi da Gotham Knights.

Sul canale Discord ufficiale del gioco, come segnalato da Wario 64 (via IGN USA), gli sviluppatori hanno infatti confermato che Gotham Knights non avrà una modalità a 60 fps, ma sarà bloccato a 30 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

WB Games Montreal has confirmed that Gotham Knights on consoles will run at 30 FPS with no performance/quality mode option pic.twitter.com/blAiNAFwoc — Wario64 (@Wario64) October 15, 2022

A spiegarlo è stata la producer Fleur Marty, che ha scritto senza troppi giri di parole e con apprezzabile trasparenza che dal punto di vista tecnico il gioco richiede degli sforzi per la sua co-op e il suo open world.

Sforzi che non consentivano di integrare una modalità performance a 60 fps:

«So che molti di voi si stanno domandando della disponibilità di una performance mode in Gotham Knights per console. Per via della tipologia di feature che abbiamo nel nostro gioco, come l’esperienza co-op e un open world molto dettagliato, non è una cosa semplice come l’abbassare la risoluzione per avere più FPS. Per questo motivo, il nostro gioco non ha uno switch tra performance e qualità e girerà a 30 fps su console».

Insomma, la Gotham che potremo visitare e la possibilità di giocare in co-op hanno reso tutt’altro che agile la dinamica per cui, di solito, per aumentare il frame rate fino a 60 fps gli sviluppatori integrano una modalità con risoluzione nativa più bassa.

In questo caso, vivremo le avventure degli eredi di Batman “accontentandoci” dei 30 fps su console. E considerando che molti speravano davvero nel miraggio dei 4K a 60 fps in questa generazione, per alcuni potrebbe essere un boccone duro da digerire – non tanto in merito a Gotham Knights in sé (lo trovate su Amazon, se volete assicurarvelo al day-one), ma in merito a una next-gen che fatica a stupire, con rare (ma belle, belle) eccezioni.

In merito al gioco, vi ricordiamo che il suo debutto è davvero vicinissimo: esordirà il 21 ottobre prossimo su console next-gen e su PC. Il nostro Francesco Corica ci ha messo sopra le mani qualche giorno fa per un’anteprima, in cui vi ha raccontato le sue prime impressioni e vi ha mostrato tanto, tanto gameplay.

Gotham ha bisogno di nuovi eroi: preparatevi a difenderla, anche se solo a 30 fps.