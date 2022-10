Gotham Knights, i requisiti minimi e raccomandati sono «super»

Gotham Knights, l’attesissima avventura nel mondo dei supereroi di casa DC (ma senza la presenza di Batman) è ormai alle porte, vista l’uscita imminente.

Dopo il successo della fortunata serie Arkham (trovata la trilogia completa in offerta su Amazon) è ora il turno della Bat-Family di lanciarsi in azione

Nel corso di una prova in anteprima del gioco, abbiamo infatti potuto notare coi nostri occhi come gli eredi del Cavaliere Oscuro se la sappiamo cavare davvero bene.

Ora, dopo avervi spiegato che il gioco sarà bloccato a 30 fps su console (con tutte le polemiche che ne sono conseguite), è ora il turno dei requisiti minimi e raccomandati della versione PC del ritorno di Batgirl, Nighrwing, Red Hood e Robin.

Attraverso un post Twitter, gli sviluppatori di WB Montreal hanno confermato che i requisiti minimi dovrebbero consentire di giocare a 60 fps a una risoluzione di 1080p e con le impostazioni grafiche settate al minimo:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core 15-9600K oppure AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core 15-9600K oppure AMD Ryzen 5 3600 RAM : 8 GB

: 8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti oppure AMD Radeon RX 590

Poco sotto, invece, i requisiti hardware consigliati per l’edizione PC di Gotham Knights, forti di una risoluzione a 1080p, associata ad un frame rate a 60 fps.

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel-Core i7 10700K oppure Ryzen 5 3600;

: Intel-Core i7 10700K oppure Ryzen 5 3600; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 oppure Radeon RX 5700 XT;

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che Gotham Knights uscirà il 21 ottobre prossimo per console Xbox Series X/S, PS5 e PC, saltando quindi a piè pari le versioni old-gen.

Restando in tema, avete letto anche che una nuova modalità standalone di Gotham Knights, chiamata Heroic Assault, sarà disponibile dal 29 novembre prossimo.

Ma non solo: come mai è stato deciso di rimuovere completamente Bruce Wayne dalle scene, almeno in questo gioco? A tale domanda ha risposto direttamente Warner Bros. Games Montréal.