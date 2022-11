GOG vi regala un nuovo gioco gratis pieno di pixel e anni ’80

È sempre bello giocare senza spendere troppo, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sempre una cosa piacevole.

La piattaforma di CD Projekt Red, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate ancora su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Di recente la piattaforma aveva offerto un altro gioco, un titolo che è perfetto per chi ama gli open world alieni.



Il titolo si aggiunge dunque all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è Narita Boy, un platform anni ’80 pieno di pixel.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare:

«Nella straordinaria sinfonia di azione e avventura Narita Boy, un leggendario eroe pixelato è intrappolato come semplice eco nel Digital Kingdom. Svela i misteri della Techno-sword e incrocia le lame con gli Stallions corrotti per salvare il mondo!»

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, Narita Boy sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Ma vi ricordiamo di farlo in fretta, perché Narita Boy sarà gratis su GOG solo per 48 ore a partire proprio da oggi.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui per questa settimana.

Per non parlare dell’offerta di Prime Gaming, che ogni mese vi regala tantissimi titoli se siete abbonati a Twitch: ecco la nuova lista di giochi gratis.

E non possiamo dimenticare Xbox Game Pass, che offre continuamente giochi gratis. Nell’ultima selezione degli ultimi giochi gratis c’è tanta roba interessante.