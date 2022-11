Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis: c’è Battlefield 2042

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi da oggi con due nuovi giochi gratis, in una giornata particolarmente attesa per via dell’inclusione di uno dei big di Electronic Arts più attesi, dopo la conferma arrivata negli scorsi giorni.

Nelle prossime ore infatti sul servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) sarà ufficialmente disponibile Battlefield 2042, lo sparatutto in prima persona di DICE alla ricerca del riscatto, dopo un lancio iniziale non esattamente fortunato.

TrueAchievements ricorda infatti che a partire da oggi sarà ufficialmente disponibile il nuovo capitolo di Electronic Arts per gli utenti iscritti a Ultimate, dato che farà parte del catalogo di EA Play: non dovrebbe dunque essere previsto alcun ritardo, pur essendo necessario avere ancora un po’ di pazienza.

Ma non si tratta naturalmente dell’unico gioco gratis in arrivo, perché da questo momento è già disponibile per il download Gungrave G.O.R.E: potete dunque iniziare a scaricarlo sulle vostre console o sui vostri PC, senza alcun costo aggiuntivo e senza attendere un solo secondo in più.

Battlefield 2042 è certamente un titolo che ha bisogno di pochissime presentazioni: lo sparatutto futuristico in prima persona di EA e DICE è stato protagonista di numerosi rinnovamenti negli scorsi mesi, culminati con l’imminente arrivo della terza stagione.

Non appena la Stagione 3 sarà infatti disponibile, il titolo sarà offerto gratuitamente sul catalogo di EA Play e, di conseguenza, anche agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate: se siete curiosi di scoprire tutte le novità, ve ne abbiamo parlato approfonditamente in una nostra anteprima dedicata.

Gungrave G.O.R.E. è invece uno sparatutto in terza persona in cui interpreteremo il ruolo di un antieroe, affrontando una storia di amore, vendetta e lealtà in un’avventura piena di violenza e con tantissime armi brutali. A differenza dell’ultimo capitolo di Battlefield, l’ultima fatica di Iggymob e Prime Matter è già disponibile gratis da questo momento, in occasione del day one.

Le sorprese del servizio in abbonamento di casa Microsoft per la seconda metà di novembre non sono comunque ancora terminate: i nuovi giochi gratis saranno infatti già disponibili dal 29 novembre. Segnate dunque l’appuntamento sul calendario e divertitevi con le nuove proposte di Game Pass!