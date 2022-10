Prime Gaming, confermati i 7 giochi gratis di novembre

I nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming per il mese di novembre sono ufficialmente stati svelati pochi minuti fa.

Tutti gli iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli e vantaggi su Amazon) possono infatti riscattare ogni mese tanti nuovi regali su PC, con la nuova line-up che si è rivelata essere particolarmente interessante.

Proprio come anticipato nelle scorse ore, da questo momento sono stati ufficializzati i titoli che vedranno la luce nel catalogo nelle prossime ore.

Come riportato anche da Games Radar, i nuovi giochi gratis includono anche un big Bethesda appartenente alla serie di Fallout.

Dal 1° novembre, i membri di Amazon Prime potranno richiedere gratuitamente Fallout New Vegas, Indiana Jones e l’ultima crociata, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows e The Last Day of June, come parte del loro abbonamento.

Dopo che nel mese di ottobre è stato già reso disponibile Fallout 76 senza costi aggiuntivi, uno dei capitoli più apprezzati di sempre della serie Bethesda sarà quindi offerto per il prossimo novembre.

Poco sotto, trovate per praticità la lista completa dei 7 giochi gratis che saranno rilasciati su Amazon Prime Gaming, per tutti gli abbonati, tra pochi giorni:

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Restando in tema giochi gratis, a partire da oggi gli utenti iscritti al servizio di Xbox Game Pass potranno scaricare 3 nuovi giochi gratis, ovvero gli ultimi regali previsti per questo mese.

Ma non solo: cogliamo l’occasione per ricordarvi che ad Halloween lasceranno ufficialmente il catalogo di Microsoft ben 8 giochi gratis.

Infine, anche PlayStation Plus sta per aggiornarsi con i nuovi giochi gratis che arriveranno a novembre, come si vociferava da qualche giorno, tanto che la selezione ha un nome imponente: cliccate qui se volete saperne di più.