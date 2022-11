GOG vi regala un nuovo gioco gratis, per sempre: è un open world alieno

Dopo aver già proposto nelle scorse giornate diversi interessanti omaggi gratuiti, GOG ha deciso di aggiungere al proprio catalogo un ulteriore gioco gratis per tutti gli utenti, che questa volta sarà però disponibile senza alcun limite di tempo.

Lo store ideato dagli autori di The Witcher 3 (trovate l’edizione GOTY su Amazon) ha infatti aggiornato la propria offerta di giochi gratis permanenti con una nuova interessante aggiunta per gli amanti degli open world.

Dopo aver già proposto un’interessante spin-off cooperativo ricco di alieni, questa volta ci troveremo in un vero e proprio nuovo pianeta alieno: il titolo offerto gratuitamente dallo store è infatti Phoning Home, l’open world ideato da Ion Lands.

In questa avventura scopriremo la storia dei due robot ION e ANI, impegnati ad esplorare e sopravvivere in un pianeta sconosciuto e cercare una possibile via di fuga per contattare il nostro pianeta natale.

I giocatori potranno anche combattere o trovare modi per evitare interamente le battaglie, sfruttare portali a proprio piacimento per muoversi rapidamente lungo il pianeta sconosciuto e godersi una narrazione accompagnata da una colonna sonora memorabile.

Un titolo dunque molto interessante che potrebbe interessare in particolar modo gli appassionati delle opere sci-fi: per fare vostro questo titolo non sarà naturalmente necessario fare alcun acquisto, ma esclusivamente essere in possesso di un account iscritto su GOG.

Non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e aggiungere Phoning Home al vostro carrello, completando il vostro acquisto “spendendo” zero centesimi. Una volta terminata l’operazione, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina dei vostri prodotti acquistati per scaricare immediatamente il nuovo gioco gratis sul vostro dispositivo.

