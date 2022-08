GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ed è un horror

A sorpresa, la nota piattaforma GOG ha deciso di venirvi incontro e proporvi un nuovo gioco gratis, pronto per il download.

In maniera piuttosto simile da Xbox Game Pass anche il catalogo Good Old Games non dice no quando si tratta di regali di vario genere.

Già a luglio la nota piattaforma aveva deciso di venirvi incontro e proporvi ben 38 titoli pronti per il download, senza limiti di tempo.

Senza contare che anche a giugno era venuto il momento di un titolo dalle tinte cyberpunk davvero molto interessante. Ora, però, il nuovo gioco è un titolo che non mancherà di terrorizzarvi.

La nuova promozione di GOG mette infatti a disposizione di tutti Stasis un’avventura punta e clicca dalle tinte horror e con visuale isometrica davvero molto apprezzata.

Per poter aggiungere subito il titolo alla vostra raccolta senza costi di nessun genere, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco su GOG e fare clic sul pulsante «Go to giveaway» per farvi reindirizzare alla home page.

Una volta fatto ciò, vi basterà scrollare in basso fino a raggiungere il banner dedicato alla promozione e fare clic sul pulsante «Yes, and claim the game».

Se avrete eseguito l’operazione correttamente dopo aver fatto il login con il vostro account (o averne creato uno da zero), in pochissimi istanti il titolo sarà disponibile nella vostra collezione, pronto per essere scaricato – e giocato – a piacimento.

Attenzione, però: il gioco sarà scaricabile per un periodo di tempo limitato, quindi fate in fretta se volete provarlo con le vostre mani.

