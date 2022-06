GOG vi regala un nuovo gioco gratis cyberpunk, ma solo per poche ore

Continuano ancora oggi i giveaway di GOG, il celebre store per i titoli digitali su PC che ha deciso di offrire in queste ore un nuovo gioco gratis, ma che sarà offerto per poche ore.

Lo store di CD Projekt sta infatti regalando un’avventura a tema cyberpunk, naturalmente diversa dalla loro ultima fatica Cyberpunk 2077 (che potete acquistare in offerta su Amazon) ma che dovrebbe rivelarsi accattivante per gli appassionati del genere.

VirtuaVerse è infatti un recente e originale punta e clicca sci-fi con elementi cyberpunk, ma con un gameplay old-school e uno stile grafico accattivante, che pone grande enfasi sulla narrazione.

Il gioco resterà riscattabile su GOG fino alle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno: avete dunque a disposizione pochissime ore di tempo per fare vostra questo nuovo gioco gratis.

VirtuaVerse è ambientato in un futuro non troppo distante dal nostro, in cui la civiltà si è ormai trasferita in una realtà integrata e controllata da un’intelligenza artificiale: il nostro protagonista è tra i pochi in grado di poter accendere e spegnere il suo AVR per vedere il mondo per ciò che è, ma che dovrà utilizzare per scoprire che cosa è successo alla sua fidanzata sparita misteriosamente nella notte.

Come da tradizione per le avventura punta e clicca, il titolo proporrà agli utenti molteplici puzzle da superare, offrendo però la possibilità di rendere il gameplay molto più semplice attivando l’apposita story-mode.

#cyberpunk ✖️ point & click Disconnected from the system and living off the grid, set off on an adventure through hardware graveyards, epic cyberwars and VR debauchery. It's time for the last #GOGSummerSale 72H GIVEAWAY

Grab now VirtuaVerse https://t.co/wNnCoQVqrB pic.twitter.com/iDGPslPCkN — GOG.COM (@GOGcom) June 24, 2022

Per poter aggiungere subito VirtuaVerse alla vostra raccolta, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco su GOG e fare clic sul pulsante «Go to giveaway» per farvi reindirizzare alla home page.

Fatto ciò, basterà scrollare in basso fino a raggiungere il banner dedicato alla promozione e fare clic sul pulsante «Yes, and claim the game»: se avrete eseguito l’operazione correttamente dopo aver fatto il login con il vostro account, in pochissimi istanti il titolo sarà disponibile nella vostra collezione, pronto per essere scaricato tutte le volte che vorrete.

Se siete alla ricerca di nuovi titoli gratuiti su PC, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire la nuova promozione di Prime Gaming: Amazon ha infatti offerto 25 giochi gratis per celebrare il Prime Day.

Ma non si tratta degli unici omaggi disponibili: grazie a Epic Games Store questa settimana potete riscattare due nuovi giochi gratis.

Anche per i fan PlayStation si preannunciano novità molto interessanti: un leak molto affidabile potrebbe aver già anticipato quali saranno i nuovi giochi gratis di PS Plus per il mese di luglio.