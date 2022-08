Steam vi regala un nuovo gioco gratis, da ora e per sempre

Un nuovo gioco gratis a sorpresa è disponibile su Steam da questo momento: tutti gli utenti potranno riscattare una nuova gradevole produzione, che farà felice chi ha già seguito gli ultimi omaggi della piattaforma.

Si tratta infatti di un nuovo arcade twin stick shooter precedentemente disponibile a pagamento, ma diventato in queste ore un nuovo free-to-play scaricabile senza alcun costo aggiuntivo, particolarmente indicato per chi preferisce giocare con controller su PC (potete acquistare il controller Xbox ufficiale su Amazon).

Il titolo offerto a partire da ora si intitola infatti Waves 2 Notorius: come facilmente intuibile dal titolo, si tratta del sequel ufficiale di un altro gioco diventato gratis da pochi giorni.

Il nuovo omaggio di Steam risulta ancora in accesso anticipato e, sfortunatamente, non sarà mai completato: lo sviluppatore purtroppo ci ha lasciato e ha deciso di rendere entrambi i giochi gratuiti, come suo ultimo regalo.

Waves 2 Notorious è una divertente e colorata produzione nella quale dovremo distruggere tutti i bug, programmi, virus e intelligenze artificiali presenti nel cyberspazio, aumentando il nostro punteggio dopo ogni partita e scalando le classifiche.

I giocatori potranno inoltre divertirsi sfidandosi in tempo reale nella modalità Survival, per scoprire chi è in grado di resistere più a lungo agli assalti, e personalizzare il proprio stile di gioco con 36 programmi sbloccabili.

Se volete provare anche voi questa interessante produzione, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria», oppure installare immediatamente il gioco per avviarlo il prima possibile.

La promozione non ha alcuna data di scadenza, dato che serve a omaggiare il creatore della serie: significa che potrete installarlo e scaricarlo tutte le volte che vorrete.

