Sonic Mania è disponibile gratis da oggi: ecco come averlo

In occasione del trentesimo anniversario del franchise di Sonic the Hedgehog, Epic Games Store ha deciso di regalare a tutti gli utenti una Sonic Mania, l’apprezzatissimo ritorno in 2D del porcospino più veloce del mondo.

Considerando che Sonic Mania è un prodotto ufficiale realizzato appositamente da grandi appassionati per tutti i fan, il regalo non solo è sicuramente gradito per i giocatori, ma anche una scelta azzeccata.

Il titolo pubblicato da SEGA è infatti uno dei due giochi regalati da Epic Games Store per la settimana: con l’occasione è già stata svelata quale sarà la prossima produzione offerta agli utenti.

Anche in un nostro speciale abbiamo voluto fare i nostri personalissimi auguri a Sonic the Hedgehog, augurandoci che possa tornare presto con un altro grande gioco.

Sonic Mania è gratis per il trentesimo anniversario di Sonic the Hedgehog.

Come ricordato anche da Kotaku, Sonic Mania è stato realizzato per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie: di conseguenza, regalarlo in occasione di un altro compleanno importante non può che essere una decisione molto apprezzata.

Il titolo comunque uscì solo un anno dopo, dato che venne lanciato ufficialmente ad agosto 2017: Sonic Mania venne realizzato da alcuni dei giocatori più attivi nella scena del modding e dei fan game, come Christian Whitehead.

A modo suo, si trattò dunque di un prodotto rivoluzionario che ha rappresentato un festeggiamento in grande stile dei platform sidescroller 2D che hanno dato inizio ad una saga entrata nel cuore di tantissimi giocatori su SEGA Mega Drive.

Per poter scaricare Sonic Mania gratuitamente, non dovrete fare altro che accedere al vostro account Epic Games Store e dirigervi alla pagina del gioco nella sezione dedicata ai titoli in regalo.

A quel punto, basterà semplicemente che «acquistiate» il gioco a zero euro: fatto ciò, questa gradevolissima avventura di Sonic sarà vostra per sempre e potrete scaricarla quando vorrete.

Vi ricordiamo che la promozione è valida solo fino a giovedì 1 luglio, giornata in cui arriverà il nuovo gioco gratis di Epic Games Store.

La serie di Sonic the Hedgehog è pronta a tornare in grande stile sulle nostre console: oltre ad una collection che ci farà fare un tuffo nel passato è in arrivo un remaster di uno dei capitoli più amati.

Inoltre, arriverà presto anche un nuovo capitolo vero e proprio: Sonic Team ha già promesso che sarà davvero next-gen e che rappresenterà un grande balzo in avanti per la serie.

Gli appassionati dovrebbero inoltre tenere d’occhio i progressi della serie realizzata da Netflix, pronta ad un colpo di scena molto simile a quanto sta per accadere con le produzioni Marvel.