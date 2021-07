GOG vi regala due classici gratis (in onore del creatore scomparso)

GOG ha lanciato un nuovo giveaway che riguarda ben due classici gratis, in onore del creatore appena scomparso.

Diversamente da altre iniziative come PlayStation Plus, non vi serviranno abbonamenti per accedere a questi titoli.

I due giochi sono Syberia e Syberia II, forniti senza alcun costo in omaggio a Benoit Sokal, che ci ha salutato da poco dopo una lunga malattia.

Soltanto pochi giorni fa era stato regalato un altro gioco proveniente dalla Francia, sempre dal negozio online di CD Projekt.

Syberia e Syberia II sono regalati agli utenti dello store dei creatori di Cyberpunk 2077 per un periodo di tempo limitato.

I due titoli sono offerti nel pacchetto unico Syberia I & II, completo di manuale di 20 pagine, artwork, avatar, tracce musicali e wallpaper HD.

Giocandoci, potrete scoprire le origini della storia di una delle eroine del mondo dei videogiochi, la giovane Kate Walker da New York in viaggio per l’Europa.

Come segnalato sul sito ufficiale del negozio, tutto quello che dovrete fare è dare il permesso a GOG di inviarvi comunicazioni pubblicitarie all’indirizzo email legato all’account.

Fatto ciò, avrete accesso al giveaway per le prossime 72 ore, per cui sarà valido fino a sabato 17 luglio.

Raggiungete la home page dello store e scrollate fino a quando non troverete il banner dedicato alla promozione.

Se avrete effettuato il login su GOG, potrete cliccare sul tasto preposto ed effettuare il riscatto, per ritrovare poi i due giochi nella vostra libreria.

Un ottimo modo per introdursi al nuovo capitolo del franchise, che seguirà un Syberia III purtroppo piuttosto deludente.

Nel caso li preferiste in modalità portatile, potete acquistare tutti e tre i capitoli della trilogia originale su Nintendo Switch.

Se invece siete appassionati della saga, potete dare uno sguardo a questo nostro speciale da leccarsi i baffi.