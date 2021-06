GOG, svelate le nuove offerte della settimana: giochi da 79 centesimi

GOG.com ha svelato da poco le nuove offerte settimanali su tanti videogiochi disponibili su PC, apprezzati dai giocatori di tutto il mondo.

Lo store della casa di Cyberpunk 2077 ha preparato offerte con giochi a prezzi super-scontati, con prezzi a partire da 79 centesimi.

Poche settimane fa erano state rese disponibili offerte su giochi post-apocalittici ed ispirati agli zombie, mentre questa settimana sono presenti molteplici e apprezzati generi videoludici.

Sono state invece rinnovate da poco le promozioni settimanali su Xbox Store, tra le quali spiccano offerte dedicate ad un’amata saga.

I creatori di Cyberpunk 2077 hanno però deciso di scontare per tutti gli utenti una corposa scelta di titoli che sono stati apprezzati dai giocatori PC, con tagli di prezzo fino all’89%.

Di seguito vi proponiamo una lista dei giochi action attualmente disponibili in offerta su GOG.com, uno dei generi più prominenti di questa promozione:

Sono però presenti tanti altri titoli appartenenti a diversi generi, dei quali vi forniremo solo una piccola selezione: tra questi c’è anche PixelJunk Shooter, disponibile a soli 79 centesimi.

Per consultare la lista completa delle offerte attualmente disponibili, vi basterà semplicemente cliccare qui per accedere alla selezione completa.

Di sicuro gli utenti hanno a disposizione un’ampia scelta di giochi, con ben 70 giochi e contenuti aggiuntivi disponibili per l’acquisto a prezzi imperdibili.

Vi ricordiamo che le promozioni di GOG.com termineranno lunedì 14 giugno: vi suggeriamo dunque di affrettarvi se volete approfittare di queste incredibili offerte.

Se giocate su PC e siete invece alla ricerca di nuovi titoli gratuiti da scaricare, segnaliamo che Amazon Prime sta regalando uno dei capitoli più amati di Battlefield, in vista dell’imminente reboot.

Non può inoltre mancare il consueto appuntamento con i giochi gratuiti di Epic Games Store: questa settimana è disponibile un titolo post-apocalittico.

Gli utenti Steam stanno invece aspettando notizie sul possibile arrivo di SteamPal, la console ibrida ispirata a Switch: un’anticipazione potrebbe arrivare durante il PC Gaming Show.

Se preferite le copie fisiche e volete acquistare un titolo di CD Projekt, potete sempre recuperare il bellissimo The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year su Amazon.