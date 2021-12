GOG offre un gioco gratis a sorpresa (è uno stealth)

In occasione dei saldi invernali, Shadow Tactics Blades of the Shogun è d ora disponibile gratis nel catalogo di giochi targato GOG.

Il gioco, un gioco strategico stealth in tempo reale ambientato nel Giappone Feudale, è infatti scaricabile in versione standard dallo shop online degli autori di The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt RED.

La notizia arriva a ridosso del fatto che Steam ha da poco lanciato delle speciali promozioni che permettono di risparmiare su diversi videogiochi in formato digitale.

Per scaricare al volo Shadow Tactics Blades of the Shogun in forma totalmente gratuita su GOG vi basterà cliccare a questo indirizzo ed effettuare il login con il vostro account personale.

Dopodiché, vi basterà cliccare su “Go to Giveaway” e successivamente su “Claim” per, poi scaricare gratis il gioco per poi giocarci tranquillamente sul vostro personal computer.

La descrizione ufficiale di Shadow Tactics Blades of the Shogun che trovate sulla pagina Steam del titolo recita:

Giappone, 1615. Un nuovo shogun prende il potere in Giappone e porta la pace in tutto il paese. Per affrontare gli innumerevoli complotti e rivolte, recluta cinque specialisti dotati di abilità straordinarie per quanto riguarda assassini, sabotaggi e spionaggio.

Se volete sapere cosa ne pensiamo del gioco, potete recuperare la recensione della versione di Shadow Tactics Blades of the Shogun che trovate sulle pagine di SpazioGames, nella quale vi abbiamo raccontato che il gioco «si candida a diventare uno degli strategici migliori di questo 2017, nonché uno dei pochi titoli di genere veramente meritevoli all’interno della libreria di PS4 e Xbox One».

Ricordiamo anche che PlayStation Store ha lanciato delle speciali promozioni che permettono di risparmiare su diversi videogiochi digitali, sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.