Sconti PlayStation Store dei TGA: i migliori giochi a meno di 30 euro, 20 euro e 10 euro

In occasione dei The Game Awards, come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, PlayStation Store ha lanciato delle speciali promozioni che permettono di risparmiare su diversi videogiochi digitali, sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. A queste, si affiancano alcuni sconti che erano già in essere sullo Store, che propongono oltre 500 videogiochi completi in offerta.

Dal momento che le promozioni sono abbastanza numerose, siamo partiti alla volta dello store digitale per scandagliarle e vedere un po’ quali sono quelle più imperdibili. Abbiamo quindi individuato i migliori giochi in sconto sotto i 30 euro, sotto i 20 euro e sotto i 10 euro – così da guidarvi nella scelta e da far orientare più facilmente coloro che si sentissero smarriti dalle proposte del negozio digitale.

Kena, vincitore di due premi ai TGA, è in sconto su PS Store

Migliori giochi a meno di 30 euro su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser (qui gli sconti generici slegati dai TGA) o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

Kena: Bridge of Spirits – 27,99€ ( 39,99€ )

– 27,99€ ( ) NBA 2K22 (solo PS4) – 29,39€ ( 69,99€ )

(solo PS4) – 29,39€ ( ) It Takes Two – 24,79€ ( 39,99€ )

– 24,79€ ( ) Little Nightmares II – 20,09€ ( 29,99€ )

– 20,09€ ( ) Red Dead Redemption 2 – 23,99€ ( 59,99€ )

– 23,99€ ( ) Hitman III – 27,99€ ( 69,99€ )

– 27,99€ ( ) Watch Dogs Legion – 20,99€ ( 69,99€ )

– 20,99€ ( ) No Man’s Sky – 24,99€ ( 49,99€ )

– 24,99€ ( ) 13 Sentinels: Aegis Rim – 23,99€ ( 59,99€ )

– 23,99€ ( ) Alan Wake Remastered – 23,99€ ( 29,99€ )

– 23,99€ ( ) Lost in Random – 20,09€ ( 29,99€ )

– 20,09€ ( ) Persona 5 Royal – 23,99€ ( 59,99€ )

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

Hades – 19,99€ ( 24,99€ )

– 19,99€ ( ) GTA V Premium Edition – 14,69€ ( 34,99€ )

– 14,69€ ( ) Mafia Definitive Edition – 19,99€ ( 39,99€ )

– 19,99€ ( ) Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe – 17,99€ ( 59,99€ )

– 17,99€ ( ) Borderlands 3 – 13,99€ ( 69,99€ )

– 13,99€ ( ) Batman Arkham Knight – 12,99€ ( 19,99€ )

– 12,99€ ( ) Chicory: A Colorful Tale – 15,99€ ( 19,99€ )

– 15,99€ ( ) Marvel’s Spider-Man – 19,99€ ( 39,99€ )

– 19,99€ ( ) Dead by Daylight – 14,99€ ( 29,99€ )

– 14,99€ ( ) Need for Speed Heat – 17,49€ ( 69,99€ )

– 17,49€ ( ) Assassin’s Creed Origins – 13,99€ ( 69,99€ )

– 13,99€ ( ) Resident Evil 2 – 15,99€ ( 39,99€ )

– 15,99€ ( ) Bloodborne GOTY Edition – 17,49€ ( 34,99€ )

– 17,49€ ( ) Final Fantasy XV Royal – 17,49€ ( 34,99€ )

– 17,49€ ( ) Judgment – 23,99€ ( 39,99€ )

– 23,99€ ( ) Heavy Rain + Beyond Due Anime – 15,99€ ( 39,99€ )

– 15,99€ ( ) Prey – 11,99€ ( 29,99€ )

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Di seguito, quelle che per noi sono le migliori offerte per i giochi sotto i 10€ in questo momento su PlayStation Store:

Red Dead Online – 9,99€ ( 19,99€ )

– 9,99€ ( ) The Elder Scrolls Oline – 5,99€ ( 19,99€ )

– 5,99€ ( ) Gran Turismo Sport – 9,99€ ( 19,99€ )

– 9,99€ ( ) God of War – 9,99€ ( 19,99€ )

– 9,99€ ( ) Mortal Kombat X – 9,99€ ( 19,99€ )

– 9,99€ ( ) Resident Evil 7 – 9,99€ ( 19,99€ )

– 9,99€ ( ) Fallout 4 – 7,99€ ( 19,99€ )

– 7,99€ ( ) Little Nightmares – 4,99€ ( 19,99€ )

– 4,99€ ( ) Dragon Age Inquisition GOTY – 7,49€ ( 29,99€ )

– 7,49€ ( ) Alien Isolation – 6,99€ ( 34,99€ )

– 6,99€ ( ) Just Cause – 3,99€ ( 19,99€ )

– 3,99€ ( ) Metal Gear Solid V: The Definitive Experience – 4,99€ ( 19,99€ )

– 4,99€ ( ) Dishonored: Definitive Edition – 5,99€ ( 19,99€ )

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni che avete adocchiato su PlayStation Store, per farle scoprire anche ad altri videogiocatori!