Sconti Steam per i TGA: i migliori giochi a meno di 30 euro, 20 euro e 10 euro

In occasione dei The Game Awards, come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, Steam ha lanciato delle speciali promozioni che permettono di risparmiare su diversi videogiochi digitali, che includono vincitori e nominati di quest’anno, ma anche degli anni precedenti.

Considerando che avete ancora qualche ora per approfittare di questi sconti, abbiamo deciso di scorrazzare per le pagine del catalogo di casa Valve per scoprire quali sono i migliori giochi in sconto a meno di 30 euro, meno di 20 euro e meno di 10 euro. Vediamo quindi insieme cosa non dovreste perdervi tra le speciali promozioni proposte da Steam.

It Takes Two, GOTY dell'anno, è in saldo su Steam

Migliori giochi a meno di 30 euro su Steam

Al momento, accedendo alla pagina degli sconti a questo link, quelli che che ci sentiamo di segnalarvi sono:

It Takes Two (GOTY 2021) – 24,79€ (-38%)

(GOTY 2021) – 24,79€ (-38%) No Man’s Sky – 27,49€ (-50%)

– 27,49€ (-50%) Cyberpunk 2077 – 29,99€ (-50%)

– 29,99€ (-50%) Deathloop – 29,99€ (-50%)

– 29,99€ (-50%) Red Dead Redemption 2 – 29,99€ (-50%)

Migliori giochi a meno di 20 euro su Steam

Di seguito, i migliori giochi a meno di 20 euro tra le speciali promozioni lanciate da Steam:

Death Stranding – 17,99€ (-70%)

– 17,99€ (-70%) Hades – 14,69€ (-30%)

– 14,69€ (-30%) Disco Elysium: The Final Cut – 19,99€ (-50%)

– 19,99€ (-50%) Devil May Cry 5 – 19,79€ (-34%)

– 19,79€ (-34%) Control: Ultimate Edition – 11,99€ (-70%)

– 11,99€ (-70%) The Forgotten City – 19,99€ (-20%)

– 19,99€ (-20%) 12 Minutes – 16,79€ (-20%)

– 16,79€ (-20%) Sable – 16,74€ (-33%)

– 16,74€ (-33%) The Artful Escape – 12,59€ (-25%)

– 12,59€ (-25%) Chicory: A colorful Tale – 13,43€ (-20%)

– 13,43€ (-20%) F1 2021 – 29,99€ (-50%)

– 29,99€ (-50%) Valheim – 13,43€ (-20%)

– 13,43€ (-20%) Death’s Door – 14,99€ (-25%)

– 14,99€ (-25%) Inscryption – 15,99€ (-20%)

– 15,99€ (-20%) Dead Cells – 17,49€ (-30%)

– 17,49€ (-30%) Monster Hunter World – 19,79€ (-34%)

Migliori giochi a meno di 10 euro su Steam

Di seguito, i migliori giochi a meno di 10 euro tra i saldi Steam:

GRIS – 4,24€ (-75%)

– 4,24€ (-75%) Hellblade: Senua’s Sacrifice – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) Mortal Kombat 11 – 9,99€ (-80%)

– 9,99€ (-80%) Resident Evil 7 – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) Loop Hero – 8,99€ (-40%)

– 8,99€ (-40%) Before your eyes – 4,49€ (-50%)

– 4,49€ (-50%) Celeste – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Overcooked! 2 – 5,74€ (-75%)

– 5,74€ (-75%) What Remains of Edith Finch – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) Injustice 2 – 7,49€ (-85%)

– 7,49€ (-85%) Doom – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) The Witcher 3: Wild Hunt – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) Civilization VI – 8,99€ (-85%)

– 8,99€ (-85%) Dishonored 2 – 8,99€ (-70%)

– 8,99€ (-70%) Her Story – 4,09€ (-50%)

– 4,09€ (-50%) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) Dragon Age: Inquisition GOTY Edition – 4,79€ (-88%)

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni che avete adocchiato su Steam, per farle scoprire anche ad altri videogiocatori!