God of War, arriva la patch next-gen su PS5: ecco le novità

God of War è l’ultima, grandiosa avventura di Kratos, disponibile in esclusiva su console PS4 ormai da diversi anni. Il titolo, giocabile in retrocompatibilità su PS5, riceverà prossimamente il sequel chiamato ora con il titolo di God of War: Ragnarok e atteso nel corso dell’anno.

A quanto pare, però, a partire dalla giornata di domani, 2 febbraio, rivivere l’odissea del Dio della Guerra e di suo figlio Atreus sarà ancora più magnifico.

Ora, attraverso il loro profilo Twitter ufficiale, il team di Sony Santa Monica ha infatti confermato che rilascerà la patch next-gen per il titolo d’azione e d’avventura uscito nel 2018.

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow! ✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

Oltre ai 60 fotogrammi al secondo, i 4K e una risoluzione di 2160p, Santa Monica assicura che sarà possibile tornare alla modalità grafica originale di PlayStation 4 in qualsiasi momento, selezionando “Esperienza di prestazione originale”, la quale offrirà in ogni caso una risoluzione 4K ma a 30 FPS.

Il download della patch next-gen dovrebbe partire in automatico non appena la PS5 sarà collegata a internet, con il gioco salvato nella propria raccolta (o su disco fisico, nel caso della versione retail) e il vostro account regolarmente connesso.

Poco sotto, una seconda immagine tratta dalla “nuova” versione PS5 di God of War e pubblicata sul sito originale dello sviluppatore:

Pochi giorni fa una serie di offerte di lavoro hanno rivelato che i Santa Monica Studio starebbero preparandosi allo sviluppo di un progetto non ancora annunciato, che nulla dovrebbe avere a vedere con il prossimo God of War Ragnarok. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.