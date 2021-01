“Nuovo titolo non annunciato” in arrivo dallo studio di God of War Ragnarok

Una serie di offerte di lavoro rivela come Santa Monica Studio stia gettando le basi per iniziare a lavorare ad un “nuovo titolo non annunciato” oltre a God of War Ragnarok.

Il prossimo capitolo della serie di Kratos è in rampa di lancio per la fine del 2021, e a quanto pare la software house californiana ha già cominciato a pensare a quello che succederà dopo.

Un’offerta di lavoro per un art director, in particolare, parla dello «sviluppo di un nuovo titolo non annunciato», mentre le altre 27 disponibili danno l’idea che ci sia un secondo team in fase di costruzione – e dunque un secondo gioco in cantiere.

L’art director sarà chiamato a sviluppare «i pilastri estetici del progetto», per cui sembrerebbe che i lavori siano davvero in una fase embrionale.

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥

We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!

If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021