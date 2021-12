God of War: i fan hanno scelto il Kratos perfetto per un live-action

God of War è un gioco – e una saga – che non ha certo bisogno di presentazioni, e che presto sarà disponibile anche per i giocatori PC. Da tempo i fan discutono di un eventuale serie TV o un film dedicato al franchise, senza purtroppo vedere il desiderio esaudito.

Il titolo di Santa Monica Studio è infatti uno dei titoli action adventure più amati tra quelli disponibili su PlayStation 4, tanto che anche l’hype verso il sequel – God of War Ragnarok – è davvero alto.

Mesi fa l’artista Gabriel Belmont ha deciso di condividere con fan e addetti ai lavori la sua ultima creazione, immaginando dunque come sarebbe God of War Ragnarok se fosse un film invece di un videogioco.

Considerando che anche la saga di Uncharted ha ricevuto un trattamento simile, diventando un film con attori in carne e ossa, nulla esclude che un giorno anche Kratos possa diventare “reale”.

Kratos, come sapete bene, ha un look unico e singolare: con i suoi muscoli possenti e il suo carattere non proprio all’acqua di rose, non tutti gli attori potrebbero interpretare il personaggio in un’eventuale incarnazione live-action.

Su Reddit, i fan di God of War hanno ora espresso la loro preferenza su chi pensano dovrebbe interpretare Kratos in un eventuale film o serie TV (via DualShockers).

Il creatore del post, Responsible-Pause-99, crede infatti che Faran Tahir sarebbe un fantastico Kratos. Tahir, i cui lineamenti del volto ricordano molto quelli del Dio della Guerra, ha recitato in film come Iron Man e in show televisivi che includono Prison Break e Criminal Minds.

Poco sotto, un’immagine che mette a confronto il volto di Faran con quello di Kratos (la somiglianza è davvero notevole, nonostante tutto).

I commenti sotto il post suggeriscono che anche Tom Hardy o Jason Momoa sarebbero discretamente adatti alla parte, così come anche The Rock potrebbe potenzialmente vestire i panni del “Fantasma di Sparta”.

