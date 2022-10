God of War Ragnarok sarà molto più violento del previsto (e prende spunto dalla prima trilogia)

Gli sviluppatori di God of War Ragnarok hanno intenzione di rendere l’attesissima esclusiva PlayStation una delle più memorabili di sempre, prendendo spunto non solo dal suo predecessore ma anche dalla celebre e brutale prima trilogia.

Uno degli aspetti infatti che erano stati apprezzati particolarmente nei primi tre capitoli originali (trovate God of War III Remastered su Amazon) era l’elevata dose di violenza, complici anche le esecuzioni ad alta dose di sangue.

Pur essendo ancora particolarmente violento anche nel capitolo del 2018, i puristi della serie avevano notato come Kratos fosse diventato meno brutale: una scelta stilistica decisamente comprensibile, considerando anche il contesto narrativo del protagonista.

In un’intervista rilasciata a Vandal (via PSU), il combat designer Mihir Sheth ha però sottolineato che God of War Ragnarok sarà un gioco molto più violento e brutale rispetto al suo predecessore, soprattutto grazie al ritorno delle brutali esecuzioni della prima trilogia.

Le celebri Lame del Caos avranno infatti molto più spazio in Ragnarok, permettendoci di riscoprire il Kratos brutale e in grado di non mostrare alcuna pietà nei confronti dei suoi avversari:

«Abbiamo aumentato considerevolmente il livello di brutalità in God of War Ragnarok e credo che sia un aspetto che rende certi aspetti del gioco più divertenti. In God of War (2018), quando ottieni le Lame del Caos non hai molte occasioni per vedere queste armi fare le stesse cose che riuscivano a fare nel God of War classico.

Il modo in cui riuscivano ad abbattere i nemici era davvero brutale ed è qualcosa che volevamo reintrodurre in God of War Ragnarok: significa che il sistema che ti permette di stordire i nemici ed afferrarli con R3 per fare un’esecuzione adesso è molto più brutale e utilizza maggiormente sia l’Ascia che le Lame del Caos».