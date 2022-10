God of War Ragnarok vi offre tanti nuovi sfondi gratis (e sono uno spettacolo)

In vista dell’imminente lancio di God of War Ragnarok, Santa Monica Studio ha deciso di avviare una collaborazione con un gruppo di artisti per realizzare nuovi incredibili sfondi animati, raffiguranti tutti i personaggi principali della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Questi artwork sono stati poi adattati in 5 sfondi gratis scaricabili sul vostro PC, offrendo così un ottimo incentivo per ingannare l’attesa per il sequel di God of War (potete prenotarlo su Amazon).

I lavori fanno parte di una serie intitolata «Ritratti di famiglia»: i legami tra i personaggi rappresentano naturalmente un aspetto fondamentale di queste opere, dandoci anche un’anticipazione di ciò che potremo aspettarci da protagonisti e avversari.

Trovate tutte le opere in versione animata direttamente sul PlayStation Blog ufficiale, insieme ai relativi link per scaricare una versione wallpaper da poter impostare sul vostro desktop PC, ovviamente in modo del tutto gratuito.

Tra i tanti lavori non poteva mancare ovviamente un’opera dedicata a Kratos e Atreus, raffigurati sotto forma di orso e lupo: un riferimento già presente nel bellissimo DualSense in edizione limitata che sarà disponibile proprio al day one di God of War Ragnarok.

Le altre opere raffigureranno invece rispettivamente alleati e avversari dei nostri due protagonisti: da un lato avremo infatti i nani e gli eroi di Midgard, mentre dall’altro vedremo Freya pronta a vendicare Baldur e gli Aesir, con Odino sullo sfondo e il feroce Thor in prima linea.

Si tratta indubbiamente di artwork davvero ben realizzati e che meritano assolutamente di essere ammirati da ogni fan della serie: quello di Santa Monica Studio è dunque un omaggio più che gradito agli appassionati, che potranno personalizzare i propri desktop con nuovi spettacolari sfondi gratis.

Non ci resta che attendere fiduciosi il 9 novembre 2022 per poter finalmente affrontare l’ultima avventura di Kratos: gli sviluppatori ci hanno promesso un gameplay molto più brutale e con il ritorno delle esecuzioni dalla prima trilogia classica.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori informazioni sull’avventura, vi raccomandiamo di prestare molta attenzione durante le vostre ricerche: sono infatti già emersi in rete video ricchi di spoiler.