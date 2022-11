God of War Ragnarok, un video svela le differenze tra PS4, PS4 Pro e PS5

L’uscita di God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, è finalmente arrivata, visto che il gioco è approdato sugli scaffali digitali e non.

L’atteso sequel del gioco d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) è disponibile da oggi, 9 novembre 2022, su PS4 e PS5.

Ora, dopo l’arrivo di una patch Day One ricca di novità di un certo calibro, qualcuno ha deciso di mettere a paragone il gioco su console current-gen, con la versione old-gen.

Quindi, dopo il video confronto tra il gioco del 2018 e il nuovo God of War Ragnarok, un altro filmato mette ora in evidenza le differenze tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5.

Il video, realizzato dall’ormai noto ElAnalistaDeBits, pone l’accento sulle differenze grafiche tra le varie edizioni del gioco disponibili su console PlayStation a partire dalla giornata odierna.

Dal confronto, è evidente che l’edizione PS5 appare essere quella più performante, grazie anche e soprattutto alla risoluzione più alta rispetto alla versione PS4/PS4 Pro, sebbene anche la “vecchia” versione appare essere assolutamente all’altezza.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il filmato in questione.

Nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames a questo indirizzo, vi abbiamo reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Restando in tema, God of War Ragnarok sarà il canto del cigno su PS4, ma come gira la nuova e attesa avventura di Kratos e Atreus sulla precedente generazione di console PlayStation? Sorprendentemente bene.

Ma non solo: alcuni giorni fa il gioco di Sony Santa Monica ha svelato in veste ufficiale fa tutte le modalità grafiche per PS4 e PS5, in modo da capire quale versione fa per voi.