God of War Ragnarok su PS4 gira sorprendentemente bene: ecco il videoconfronto

God of War Ragnarok è una delle tante esclusive PlayStation che chiuderà la generazione di PS4, e a pochi giorni dall’uscita è bene capire come girerà.

L’ultima fatica di Santa Monica Studio è infatti disponibile per PlayStation 4, lo potete trovare ancora su Amazon, e arriva a chiudere la generazione.

Si candida tranquillamente ad essere il miglior videogioco della scorsa generazione, come era stato anticipato dallo studio di sviluppo qualche tempo fa.

E mentre God of War Ragnarok ha svelato poche ore fa tutte le modalità grafiche per PS4 e PS5, è tempo di capire come gira sulla scorsa generazione di PlayStation.

Visto quello che è successo, in varie occasioni, con alcuni videogiochi cross-gen, è normale avere dei dubbi sulla resa di God of War Ragnarok.

Il prequel del 2018 era stata una grande prova di forza per PlayStation 4, e soprattutto la sua riproposizione su PC ha mostrato i muscoli di Kratos e della sua avventura.

Ma sono passati molti anni e God of War Ragnarok sembra un progetto molto imponente per PS4, ma forse non così tanto.

Come dimostra il videoconfronto di IGN US, infatti, tutte le versioni del gioco si difendono molto bene:

God of War Ragnarok su PS4 è bloccato a 30fps, con degli sporadici cali nelle sequenze più frenetiche, senza mai essere ingiocabili.

Le criticità maggiori risiedono nei tempi di caricamento molto lunghi, ovviamente, e nel fatto che la vostra console probabilmente metterà a dura prova le ventole di raffreddamento.

Quindi, se state pensando di acquistare il titolo su PS4 in attesa di avere una PS5, potete farlo tranquillamente. Per altro se dovete fare l’upgrade delle due versioni vi consigliamo di seguire la nostra guida.

Nel frattempo, God of War Ragnarok è arrivato al momento della verità per quanto riguarda la recensione. La nostra la potete trovare a questo indirizzo.