God of War Ragnarok, è tempo di patch Day One: ecco cosa cambia

L’uscita di God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, è prevista nei negozi digitali e non tra appena una manciata di giorni, sebbene a quanto pare è già tempo di pensare a una patch Day One.

Il sequel del gioco d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è infatti atteso su PS4 e PS5 dal 9 novembre prossimo.

Ora, mentre il successo di critica ottenuto da God of War Ragnarok ha lasciato piacevolmente sorpresi sia la stampa e gli addetti ai lavori, sembra proprio che il gioco riceverà un primo aggiornamento a breve.

Come riportato anche da PSU, le note della patch relative all’aggiornamento del day one di God of War Ragnarok rivelano infatti varie correzioni e migliorie alle prestazioni.

Sony Santa Monica Studio ha reso noto l’elenco delle note della patch Day One di God of War Ragnarok che, pur non aggiungendo nuovi contenuti, includerà alcune modifiche molto importanti alle prestazioni e alla correzione di bug, al fine di garantire un’esperienza più fluida.

L’update 1.03, o update 1.003 su PS5, includerà quindi i seguenti cambiamenti confermati dallo sviluppatore:

Corretto il problema per il quale l’applicazione si bloccava.

Risolti diversi bug per alcune funzioni di accessibilità.

Risolti alcuni problemi di prestazioni.

Messa a punto relativa a combattimento, progressione, economia, esplorazione, telecamera e narrazione.

Modifiche al feedback aptico.

La nostra recensione, che trovate a questo indirizzo, vi ha reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Inoltre, avete letto che una teoria dei fan di Ragnarok suggerisce che la data di uscita del sequel sia stata influenzata dalla mitologia norrena?

Infine, il gioco sarà il canto del cigno su PS4, sebbene sulla precedente generazione PlayStation il titolo sembra fare letteralmente “decollare” la console.