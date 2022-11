God of War Ragnarok, svelate ufficialmente tutte le modalità grafiche su PS5 e PS4

In vista di un day one sempre più imminente, Santa Monica Studio ha deciso di svelare ufficialmente tutte le opzioni grafiche disponibili in God of War Ragnarok su PS5, PS4 Pro e PS4, offrendo una grande possibilità di scelta ai fan.

Gli sviluppatori hanno lavorato duramente per cercare di ottimizzare al meglio la nuova avventura di Kratos e Atreus (che potete prenotare su Amazon) non soltanto sulle console di ultima generazione, ma anche su PlayStation 4.

Del resto, Santa Monica Studio aveva già promesso che God of War Ragnarok si sarebbe dimostrato il miglior gioco su PS4 e che non avrebbe affatto risentito della cross-gen, pur dovendo ovviamente fare qualche compromesso in termini di prestazioni.

Come riportato da Twinfinite, sono state infatti confermate molteplici opzioni grafiche per la versione disponibile su PS5, mentre gli utenti su PlayStation 4 Pro e il modello originale di PS4 dovranno necessariamente accontentarsi di prestazioni più limitate.

Su PlayStation 5 saranno infatti offerte ben 6 modalità grafiche, divise in base alla preferenza per prestazioni o fedeltà grafica: gli utenti potranno infatti impostare le loro preferenze anche in base alla volontà di attivare un frame rate elevato (HFR) o il VRR per una migliore esperienza regolabile a proprio piacimento.

Su PS4 Pro sarà invece semplicemente possibile scegliere se impostare prestazioni o qualità grafica superiori, mentre sulla PS4 standard non saranno disponibili opzioni aggiuntive: di seguito vi riepilogheremo dunque tutte le impostazioni svelate per God of War Ragnarok sulla console next-gen.

With #GodofWarRagnarok right around the corner, we’re happy to share all of the graphics modes that will be available to you across PS5, PS4 Pro, and PS4!

Check out all the options below to learn about each mode’s resolution and FPS. pic.twitter.com/ribAoDkETb

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 3, 2022